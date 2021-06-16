"Вы слышите, слышите": Пресс-конференция Путина едва не сорвалась

На завершающем вопросе во время пресс-конференции с Владимиром Путиным произошел конфуз: отключился синхронный перевод.

Журналистка из Канады, задававшая вопрос Путину, заметно разнервничалась, осознав, что президент России не понимает ее вопроса. "Вы слышите, слышите?" – уточнила она, заметив, что с переводом возникли проблемы.

Разговор едва не сорвался, однако президенту России тут же предложили замену наушника для перевода, и общение продолжилось.

Иностранная журналистка адресовала вопрос Путину своей дочери, которая интересовалась, почему саммит в Женеве так важен. Она попросила президента России по-простому, как ребенку объяснить, в чем смысл этого мероприятия.

Владимир Путин отметил, что ответ на вопрос девочки прост.

"Надо посмотреть вокруг себя и сказать, видишь, как прекрасен этот мир. Взрослые люди, руководители этих страны встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным для всех жителей планеты", - сказал он.