|
"Вы слышите, слышите": Пресс-конференция Путина едва не сорвалась
16 июня 2021, 20:10 • 213 • Политика
На завершающем вопросе во время пресс-конференции с Владимиром Путиным произошел конфуз: отключился синхронный перевод.
Журналистка из Канады, задававшая вопрос Путину, заметно разнервничалась, осознав, что президент России не понимает ее вопроса. "Вы слышите, слышите?" – уточнила она, заметив, что с переводом возникли проблемы.
Разговор едва не сорвался, однако президенту России тут же предложили замену наушника для перевода, и общение продолжилось.
Иностранная журналистка адресовала вопрос Путину своей дочери, которая интересовалась, почему саммит в Женеве так важен. Она попросила президента России по-простому, как ребенку объяснить, в чем смысл этого мероприятия.
Владимир Путин отметил, что ответ на вопрос девочки прост.
"Надо посмотреть вокруг себя и сказать, видишь, как прекрасен этот мир. Взрослые люди, руководители этих страны встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным для всех жителей планеты", - сказал он.
Подпишитесь на нас
213
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июня 2021, 10:05
|
10 июня 2021, 18:20
|
12 июня 2021, 16:10
|
14 июня 2021, 03:55
|
12 июня 2021, 09:45
|
13 июня 2021, 22:25
|
13 июня 2021, 20:35