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"Вы сказали Путину, что Крым - это Украина?": Норкин взорвал зал анекдотом про Зеленского
01 июля 2021, 21:20 • 588 • Политика
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин взорвал зал анекдотом про визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом: "Вы сказали Путину, что Крым - это Украина?".
Поводом для анекдота стало приглашение в Вашингтон, которое президент США Джо Байден передал на словах своему украинскому коллеге во время телефонного разговора. Норкин представил зрителям возможное дальнейшее развитие событий, рассказав анекдот про американскую поездку Зеленского.
Отметим, что Зеленский настойчиво требовал встречи с Байденом перед саммитом американского президента с президентом России Владимиром Путиным. Встречи так и не состоялось, однако американский лидер позвонил в Киев и пообещал, что затронет вопрос Украины во время переговоров. Он также пригласил Зеленского в Вашингтон. Ожидается, что встреча состоится в июле. Эти переговоры крайне важны для украинского президента, поскольку его страна находится под сильным влиянием США.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в настоящий момент находится под внешним управлением Штатов, поэтому он не видит смысла встречаться с Зеленским, который не является самостоятельной политической фигурой.
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