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"Вы сказали Путину, что Крым - это Украина?": Норкин взорвал зал анекдотом про Зеленского

01 июля 2021, 21:20  •  588 • Политика
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин взорвал зал анекдотом про визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом: "Вы сказали Путину, что Крым - это Украина?".
Поводом для анекдота стало приглашение в Вашингтон, которое президент США Джо Байден передал на словах своему украинскому коллеге во время телефонного разговора. Норкин представил зрителям возможное дальнейшее развитие событий, рассказав анекдот про американскую поездку Зеленского.
Приезжает Зеленский и спрашивает: "Вы сказали Путину в Женеве, что Крым - это Украина?" Байден же ответил, что не успел это уточнить, потому что большую часть времени они обсуждали территорию Аляски, - цитирует Норкина портал "Народные новости".
Отметим, что Зеленский настойчиво требовал встречи с Байденом перед саммитом американского президента с президентом России Владимиром Путиным. Встречи так и не состоялось, однако американский лидер позвонил в Киев и пообещал, что затронет вопрос Украины во время переговоров. Он также пригласил Зеленского в Вашингтон. Ожидается, что встреча состоится в июле. Эти переговоры крайне важны для украинского президента, поскольку его страна находится под сильным влиянием США.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в настоящий момент находится под внешним управлением Штатов, поэтому он не видит смысла встречаться с Зеленским, который не является самостоятельной политической фигурой.

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