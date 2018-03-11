"Вы с ума сошли, что ли?" - Путин резко ответил на вопрос о русском Крыме и Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

Президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова ответил на вопрос об обстоятельствах, при которых Крым может вернуться в состав Украины. Полную версию фильма на личной странице в социальной сети "Одноклассники" опубликовал журналист Дмитрий Киселев.

В подводке к фильму говорится, что Владимир Путин в беседе с Кондрашовым говорил о друзьях детства и юности, учебе в школе, а также сослуживцах в КГБ и коллегах по Штази. Были вопросы и о его политической жизни в последние годы. Один из них - о Крыме.

Путин ответил довольно резко.

"Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда".

Президент России напомнил, вопрос принадлежности Крыма был решен. И к прежней системе возврата быть не может.

Досье

Крым был присоединен к России по итогам референдума 16 марта 2014 года, на котором более 95% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России. Власти Украины и страны Запада назвали присоединение Крыма "аннексией", США и Евросоюз ввели против ряда российских граждан и компаний санкции.