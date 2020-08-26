"Вы, русские, должны гордиться": одной фразы Оливера Стоуна хватает, чтобы остановить травлю России

Автор:

Александра Ганга

"Штаты идут по пути войны"

Оливер Стоун – фигура видная как в мире кино, так и в политической среде. Режиссёр и сценарист в одном лице давно получил славу "разоблачителя" и искателя правды, который не боится высказывать мнение, отличное от официальной позиции Вашингтона. Его художественные и документальные фильмы не раз номинировались на различные награды, трижды Стоун завоёвывал самую престижную кинопремию – "Оскар". Однако многие в Штатах считают работы режиссёра скандальными, ведь в фильмах о вьетнамской войне он открыто заявлял, что она не была для США победоносной, а в кино о социализме в странах Латинской Америки показал ситуацию с другой, не с американской стороны.

Стоун открыто критикует политику своей страны, отмечая, что не Россия, а именно Штаты идут по ошибочному пути войны и агрессии. По его мнению, у Москвы есть политический курс, а в Америке – лишь демонизация противников.

Россия и Китай остаются независимыми державами с ядерным потенциалом, и это очень важно с точки зрения баланса сил. Без такого баланса США стали бы единственной сверхдержавой. В такой роли Америка вела себя ошибочно, развязав войны в Кувейте, Ираке, Афганистане, милитаризовав Ливию. У США цель – контролировать мировые ресурсы, весь мир, быть "полицейским". Сейчас Америка пытается окружить Китай и Россию. Приз в этой борьбе – Евразия, – заявлял Стоун "Российской газете" ещё в 2014 году.

На примере Украины, а теперь и Белоруссии мы видим, что и Оливер Стоун по ту сторону океана видит происходящее без прикрас. Но... в ответ в его адрес сыплются обвинения.

Продался Путину?

В последние несколько лет Стоун открывал для себя и своих зрителей Россию. Чем наверняка снова поразил соотечественников. Оказалось, русские не пьют круглосуточно водку, по улицам Москвы не бегают медведи. И что самое шокирующее, в России "не сидят в кружочек и не обсуждают, что там у американцем, им всё равно". В таком ироничном ключе Стоун описал один из стереотипов среднего американца.

В период с 2015 по 2017 год режиссёр был допущен в Кремль. На фоне всемирной русофобской истерии он снял несколько серий о российском президенте Владимире Путине, позволив миру услышать не только голос Америки. Режиссёр не стеснялся задавать самые провокационные и волнующие общественность вопросы, будь то о Крыме, о мнимом вмешательстве в американские выборы или об Украине. И получал на них честные, аргументированные ответы российского лидера.

Нельзя сказать наверняка, кто или что убедило американца в том, что не так страшен чёрт, как его малюют, и Россия не собирается ни с кем воевать, как бы Вашингтон ни запугивал американцев и мир в целом, но после нескольких визитов к нам режиссёр навсегда проникся. Он не раз высказывался в защиту Москвы, указывая на двойные стандарты американской политики, абсурдность и бездоказательность обвинений в сторону России, звучащих на протяжении последних шести лет. Так, в 2017 году после выхода фильмов о Путине в США многие обвинили Стоуна в том, что он пал жертвой обаяния российского лидера или попросту "продался".

Режиссёр в свою очередь отметил, что ни цента от российской стороны не получил, но Путин произвёл на него неизгладимое впечатление.

"Тем, как он отстаивает российские интересы, тем, как работает. Своей дисциплиной и выносливостью. Ни один американский президент так не вкалывал", – говорил он в интервью The New York Times.

При этом антироссийскую пропаганду в СМИ Стоун открыто назвал позором Запада.

Если уж кому и досталось в этой жизни, то это Путину. Другого такого злодея ещё поискать. Как можно быть сочетанием Гитлера и Сталина, да ещё и самым богатым человеком в мире. Просто Супермен. Вы, русские, должны гордиться, что при военном бюджете в одну десятую часть от американского, да и экономике в десятую часть от нашей, к вашему президенту такое пристальное внимание. Просто невероятно. Это психология. У него какая-то ментальная власть над США. Создаётся такая истерия, паранойя, – отмечал Стоун.

Кроме того, он отмечал, что именно НАТО и Штаты – причины роста напряжённости в мире, ведь именно их военный контингент неумолимо приближается к российским границам.

"Это уже на грани – это как если бы (Россия) разместила свои войска в Мексике и в Канаде, прямо на наших границах, и сказала бы, что мы вам не доверяем и можем напасть на вас в любой момент. Это колоссальная напряжённость. Однако русские не оказывают на нас никакого давления, они не перемещают войска – это Штаты перемещают свои войска", – подчёркивал режиссёр.

Зачем Кремлю отравление Навального?

Разнёс прямолинейный Стоун и обвинения Москвы во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

В августе этого года американские спецслужбы представили очередной отчёт о российском "влиянии" на выборы. В интервью ведущему Биллу Махеру Стоун подверг сомнению правдивость выводов разведки США.

Так, в отчёте говорилось, что глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт "прямо и косвенно общался" с российскими чиновниками и не только. Услышав это, 73-летний Стоун махнул руками и ответил: "Билл, я думаю, что ты достаточно опытен, чтобы знать — мы должны подвергать сомнению всё, что говорят наши спецслужбы". Стоун напомнил, что все публикации разведки основаны на слухах или анонимных источниках, которые требуют проверки.

Аналогичное мнение у режиссёра сложилось и о ситуации с оппозиционным российским блогером Алексеем Навальным. 21 августа во время перелёта из Томска в Москву ему стало плохо. Самолёт экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали в тяжёлом состоянии, он впал в кому. Сторонники и представители блогера уверяли – его отравили. Но медики следов яда в организме не нашли, что российским либералам явно не очень понравилось.

Навального забрали в Германию, где в клинике "Шарите" сразу заявили: у блогера интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, которые чаще всего используются в неврологии и психиатрии. Однако конкретное вещество так и не назвали, а пресс-конференцию о состоянии пациента постоянно переносят. Российские врачи отметили, что готовы поделиться и своей информацией. Как восприняли это немцы, пока неясно. На экспертном уровне выводы немецких врачей вызвали вопросы. А со стороны политиков посыпались обвинения. От России требуют расследования именно отравления Алексея Навального.

Оливер Стоун даже не удивился таким обвинениям в адрес Москвы, отметив, что у США и их партнёров всё как всегда – виновата Россия, и разбираться даже не нужно.

Москва относится к угрозам Меркель с равнодушием - СМИ Эта ситуация требует расследования. Сейчас такое время, что всё плохое про Китай или Россию громко рассказывается американцам. Западные медиа эффективно и постоянно это делают. Нужно успокоиться, относиться к новостям скептически и спрашивать себя: зачем нам нужны враги, зачем мы сами создаём проблему? – заявил режиссёр.

О чём ещё говорил Оливер Стоун?

Режиссёр всегда призывал соотечественников всегда думать своей головой, а не слепо доверять громким заголовкам СМИ и бездоказательным докладам спецслужб: "Я люблю мир. Мне бы хотелось, чтобы в мире царила гармония. Я считаю, что США и Россия могли бы стать великими партнёрами".

"То, что Рейган когда-то сказал про Россию, вполне применимо к США сегодня. Мы дошли до предела, мы оказываем разрушительное воздействие на историю человечества".

"Если брать систему американских ценностей, то Путина следует считать консервативным американцем с абсолютно традиционными ценностями. Он подходит под эту категорию. И если бы он был американским президентом, его бы очень любили наши средства массовой информации, потому что он – хороший, последовательный лидер".

"Я не считаю, что Россия представляет собой угрозу. Я считаю, что это сфабрикованный кризис. Он помогает поддерживать американскую враждебность, поддерживать военно-промышленное государство".

"Россия выиграла Вторую мировую войну, но русские не получили за это никакой награды. Сразу после этого Черчилль и Трумэн начали холодную войну. Все в России имеют родственников, которых затронула война. Вы должны это понять: они (русские) готовы к войне, и они этого опасаются. Я почувствовал во время моих поездок… я почувствовал, что они очень удивлены тем, что Америка занимает такую жёсткую позицию в отношении России. Им нравится Путин, поскольку он отстаивает интересы России".

"Я считаю разговоры о влиянии русских на выборы абсурдными, и это видно невооружённым глазом".

"Русские – очень крутые ребята, и они не будут уступать".

"Путин сыграл очень важную роль, остановив это скольжение России, сказав "нет" политике Ельцина, заложив новый государственный порядок. Это вернуло русским чувство определённости, слаженности, гордости. Вернуть государство из рук бандитов было очень важным шагом для России. В этом смысле я восхищаюсь Путиным как сильным человеком".

Продолжение наверняка последует...