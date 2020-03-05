"Вы просили - мы готовы": Путин протянул руку Эрдогану. Мир в ожидании

Целой серией политических публикаций - часто пропагандистского характера - отметились турецкие журналисты накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Это и рассказы о нищете в России, и опусы о вине русских в гибели турецких военных в Сирии, и даже легенды о коронавирусе. Но факты оказались ещё печальнее. За несколько часов до начала переговоров выяснилось, что прокуратура Турции намерена оправдать пятерых фигурантов дела об убийстве Андрея Карлова - посла России в Турции. Поворот в резонансном деле произошёл на фоне обострения событий в Сирии, где турецкие военные часто действуют на стороне боевиков.

Переговоры в Москве с глазу на глаз

Открытая часть переговоров Путина и Эрдогана продлилась несколько минут. Президент России первым взял слово:

Вы просили – мы готовы начать вот так, с глазу на глаз, разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь находятся.

В первые же секунды встречи президент России выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии, добавив, что "за это время и сирийские военные пострадали". Кроме того, президент России напомнил, что в момент известного удара сирийской авиации по боевикам никто не знал, что в группе радикалов есть и турецкие инструкторы.

"Нам с вами надо обязательно проговорить все, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы и вы тоже относимся очень внимательно, дорожим этим", - подчеркнул президент России.

Ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует нашего прямого разговора, сказал Путин, а с ним согласился и Эрдоган. Кстати, объяснил Эрдоган и свой геополитический проигрыш. Как известно, он хотел, чтобы встреча прошла в Турции. Но Россия на такой шаг не пошла.

"Мы должны были в Турции провести эту встречу, но в связи с вашей работой по конституционным поправкам мы решили принять ваше приглашение и приехать сюда. Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение", - сказал турок.

Говоря о ситуации в Идлибе, Эрдоган добавил, что там и правда всё напряжённее. При этом "весь мир устремил взгляды" на происходящее. В завершение протокольной части Эрдоган отметил, что отношения России и Турции вне ситуации в Сирии развиваются высокими темпами. После переговоры проходили за закрытыми дверями.

"Эрдоган попросил у Путина перед встречей делегаций поговорить, что называется, с глазу на глаз. Неужто своим даже не доверяет?" - оценила решение турецкого лидера журналист Ольга Скабеева.

А в это время... Обстрелы в Сирии

По словам военкора Евгения Поддубного, как только стартовала встреча Путина и Эрдогана, боевики открыли огонь по Серакибу. "Нас приветствуют", - сказал журналист.

В то же время военкор Александр Коц иронично оценил шаг о закрытии встречи. В условиях, когда президенты говорили лишь протокольно, наблюдателям придётся довольствоваться придуманными вещами. Например, брать кусок видео, где лидеры расходятся, и писать: "Эрдоган сбежал от Путина!"

Кстати, сегодня же Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В том числе говорили об эскалации усилиями террористов. Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. В этом контексте Шарль Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза.

Предполагается, что как только завершатся переговоры с турецким лидером, президент России сделает важный международный звонок. Источники полагали, что это будет беседа с лидером Сирии Башаром Асадом.

Суд по делу об убийстве Андрея Карлова. Ещё один политический манёвр?

Поворот в громком деле произошёл на фоне обострения в сирийской провинции Идлиб. Так, российская сторона уже не раз за последние дни подчёркивала, что Анкара не соблюдает сочинские договорённости по Идлибу.

Более того, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил также, что действия турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений", никто на Западе не замечает.

При этом публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы "законным правом Анкары на оборону".

Итак, ясно, что государственный обвинитель потребовал свободы для пятерых фигурантов. С другой стороны для восьмерых просят пожизненного заключения.

Среди обвиняемых, которым грозит пожизненное заключение, - Шахин Сёгут, Рамазан Юджель, Ахмет Кылычарслан, Салих Йылмаз, Хюсейн Кётюдже, Вехби Кюршат Акалын, Хайреддин Айдынбаш и Мустафа Тимур Озкан. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, ещё одного подсудимого - оправдать. Дела 9 обвиняемых, находящихся в розыске, прокуратура просит рассмотреть отдельно.

Напомним, посол России в Анкаре был застрелен 19 декабря 2016 года на фотовыставке "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", открывшейся в турецкой столице.

Нападение на дипломата совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.

Убийца, кричавший "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", "Запомните Сирию", был ликвидирован на месте преступления силами органов безопасности.

Почти сразу после инцидента турецкая полиция арестовала пятерых подозреваемых. Четверо из них были сослуживцами убийцы посла и работали с ним вместе в органах МВД, а пятый, Сулейман Эрген, являлся активистом организации FETO оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Эрген курировал сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался убийца российского посла. Целью Мевлюта Алтынташа, застрелившего в Анкаре российского посла Андрея Карлова, мог быть не только он, но и посол США в Турции Джон Бассе. Об этом вскоре сообщило турецкое телевидение.

Такие выводы были сделаны после изучения поисковых запросов, которые убийца делал в интернете во время подготовки покушения. Сообщается, что он искал данные как о российском после, так и об американском, выясняя при этом подробности работы американского культурного центра в Анкаре. Более того, спустя полгода после убийства Андрея Карлова прокуратура Анкары заявила, что считает заказчиком этого преступления террористическую организацию FETO, которая разделяет позиции так называемого проповедника Гюлена.

Разговор за закрытыми дверями

Российская сторона уже не раз за последние дни подчёркивала, что Анкара не соблюдает Сочинские договорённости по Идлибу. Более того, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил также, что действия турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения Сочинских соглашений", никто на Западе не замечает.

При этом публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы "законным правом Анкары на оборону".

Однако турецкий пыл и наглость остудило русское хладнокровие. И Эрдоган, как считает, например, политолог Сергей Михеев, "скорее, проигрывает данную конкретную партию".

Когда Россия пошла туркам навстречу по вопросам зон деэскалации, Идлиба, курдов, совместного патрулирования и прочим, турки (вполне в русле восточной традиции) восприняли это как признак слабости, - отметил политолог. - Именно в таком духе Эрдоган, образно говоря, решил "повесить на гвоздик в сортире" Сочинские договорённости и испытать ситуацию на прочность.

Но свои возможности, обратил внимание эксперт, турецкий президент явно переоценил: "Сирийцы оказались уже не такими беспомощными, какими они были несколько лет назад, - наши усилия не прошли даром. Боевики тоже изменились - но в худшую для турок сторону". Да и Россия, подчёркивает Михеев, "вместо того чтобы испугаться за "Турецкий поток", крымских татар и проливы, занимает достаточно твёрдую и хладнокровную позицию".

Резюмируя, политолог делает вывод о том, что в Москву Эрдоган едет без каких-либо козырей на руках.

"По-русски говоря, "широко шагаешь - штаны порвёшь", - продолжил свою мысль эксперт. - И у Эрдогана уже одна штанина явно потрескивает".

Михеев не исключил, что в Кремле Эрдоган "попытается по-восточному вывернуть всё в свою пользу, несмотря на объективные проблемы", отметив, что "какой-то компромисс неизбежен". Но при этом высказал уверенность в том, что "не стоит в очередной раз проявлять излишнюю мягкость", поскольку турецкий президент "этого не способен оценить".

Пока мы можем говорить лишь о прогнозах. Что случится дальше, покажут итоги переговоров.