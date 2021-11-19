|
"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос
19 ноября 2021, 22:40 • 225 • Политика
Журналист британского телеканала "Би-Би-Си" попытался загнать в угол президента Белоруссии Александра Лукашенко темой о мигрантах, но в итоге сам получил неудобный вопрос. "Вы пришли в наш дом. Какое вам дело до наших выборов?" - спросил белорусский лидер.
Интервьюер попросил Лукашенко прокомментировать ситуацию с мигрантами на польской границе. Он поинтересовался, почему Минск пытается "дестабилизировать" Евросоюз, используя беженцев.
Президент Белоруссии в ответ заметил, что возглавляемая им страна никогда "не трогала своих соседей", будь то Польша, Литва или Украина. Наоборот, Минск всегда призывал к миру. Именно он смог остановить гражданскую войну на Украине (имеется в виду подписание Минских соглашений в 2015 году, которое положило конец активной фазе боевых действий).
Запад же, напротив, вмешался во внутренние дела Белоруссии, когда начал финансировать антиправительственные протесты.
- спросил Лукашенко у своего собеседника.
Глава государства уверен, что Запад его не любит, поскольку он отказывается "танцевать под вашу музыку".
Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию. В Минске и Москве утверждают, что речь идёт о стихийной миграции, у которой нет организаторов.
Подпишитесь на нас
225
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 ноября 2021, 15:30
|
14 ноября 2021, 15:30
|
13 ноября 2021, 03:20
|
18 ноября 2021, 09:20
|
17 ноября 2021, 13:30
|
13 ноября 2021, 20:50
|
16 ноября 2021, 05:25