"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос

Журналист британского телеканала "Би-Би-Си" попытался загнать в угол президента Белоруссии Александра Лукашенко темой о мигрантах, но в итоге сам получил неудобный вопрос. "Вы пришли в наш дом. Какое вам дело до наших выборов?" - спросил белорусский лидер.

Интервьюер попросил Лукашенко прокомментировать ситуацию с мигрантами на польской границе. Он поинтересовался, почему Минск пытается "дестабилизировать" Евросоюз, используя беженцев.

Президент Белоруссии в ответ заметил, что возглавляемая им страна никогда "не трогала своих соседей", будь то Польша, Литва или Украина. Наоборот, Минск всегда призывал к миру. Именно он смог остановить гражданскую войну на Украине (имеется в виду подписание Минских соглашений в 2015 году, которое положило конец активной фазе боевых действий).

Запад же, напротив, вмешался во внутренние дела Белоруссии, когда начал финансировать антиправительственные протесты.

Западные страны пришли в наш дом и пытались его разрушить. Какое ваше дело до наших выборов?

- спросил Лукашенко у своего собеседника.

Глава государства уверен, что Запад его не любит, поскольку он отказывается "танцевать под вашу музыку".

Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию. В Минске и Москве утверждают, что речь идёт о стихийной миграции, у которой нет организаторов.