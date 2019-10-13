"Вы предали нас, это аморально!": Курды готовы звать на помощь самолёты России

Как сообщает телеканал CNN, в распоряжение которого попала запись переговоров Абди с заместителем спецпредставителя США в международной коалиции по борьбе с террористами Уильямом Робаком, представитель курдов обвинил США в нарушении своих обязательств.

"Вы не хотите защищать людей, и вы при этом не хотите, чтобы пришла другая сила, которая бы защитила нас. Вы предали нас. Это аморально!" - цитирует канал слова генерала курдов.

В разговоре Робак Абди требовал, чтобы США либо добились прекращения операции Турции, либо дали курдам возможность заключить сделку с правительствами Сирии и России, дав российским военным самолётам возможность установить бесполётную зону над Северной Сирией и помешать Турции наносить авиаудары по этой территории.

"Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, остановить эти бомбы, падающие на нас, или нет. Мне нужно знать, потому что, если нет, мне нужно заключить сделку с Россией и режимом сейчас и пригласить их самолёты, чтобы защитить этот регион", - сказал Абди представителю США.