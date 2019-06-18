"Вы понимаете разницу?": Американского аналитика высмеяли у Соловьёва за рассказ о благоденствии и инвестициях США

Вайнер стал гостем программы "Кто против?", в эфире которой он пытался доказать, что инвестиции США в Афганистан, Ирак и Ливию оказали благотворное влияние на развитие этих стран. На это ведущий Владимир Соловьёв заявил, что в процветании вышеназванных государств можно усомниться.

"В последние два десятилетия Америка занималась Афганистаном, Ираком, где до сих пор стоят американские войска. И как там с процветанием?" - поинтересовался ведущий.

Вайнер попытался доказать свою точку зрения, приведя в пример Украину. По его словам, США, согласно последнему закону, выделят Незалежной 650 млн долларов, однако этим заявлением американец окончательно посадил себя в лужу.

Депутат трёх созывов Рады Спиридон Килинкаров и политолог Владимир Корнилов чуть ли не хором возмутились:

"Это вы о чём? Хороши инвестиции! Это же военная помощь!" - заявили эксперты.

Вайнеру в итоге пришлось признать, что 220 млн долларов из 650 млн действительно прописаны в бюджете как военная помощь, но всё равно утверждал, что это является инвестициями в Украину, чем вызвал насмешки коллег по студии. "Вы понимаете разницу между инвестициями и военной помощью?" - решил уточнить у него Килинкаров.

Владимир Соловьёв в свою очередь напомнил о непростых отношениях США с Мексикой, посоветовав Вашингтону вернуть захваченную у соседей территорию. Американский аналитик на это заявил, что США никому ничего не должны и территория Мексики взята на основании становления его страны как супердержавы.

"Ну так верните", - ответил ему Соловьёв, отмечает Nation News.