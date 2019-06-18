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"Вы понимаете разницу?": Американского аналитика высмеяли у Соловьёва за рассказ о благоденствии и инвестициях США

18 июня 2019, 23:24  •  44 • Политика
Политический аналитик из Соединённых Штатов Америки Грэг Вайнер попытался убедить коллег в эфире передачи Владимира Соловьёва в том, что инвестиции США позволили многим странам обрести благоденствие. Однако назвать хоть один удачный пример Вайнер затруднился, на что коллеги поинтересовались, понимает ли он разницу между военной помощью и инвестициями?
Вайнер стал гостем программы "Кто против?", в эфире которой он пытался доказать, что инвестиции США в Афганистан, Ирак и Ливию оказали благотворное влияние на развитие этих стран. На это ведущий Владимир Соловьёв заявил, что в процветании вышеназванных государств можно усомниться.
"В последние два десятилетия Америка занималась Афганистаном, Ираком, где до сих пор стоят американские войска. И как там с процветанием?" - поинтересовался ведущий.
Вайнер попытался доказать свою точку зрения, приведя в пример Украину. По его словам, США, согласно последнему закону, выделят Незалежной 650 млн долларов, однако этим заявлением американец окончательно посадил себя в лужу.
Депутат трёх созывов Рады Спиридон Килинкаров и политолог Владимир Корнилов чуть ли не хором возмутились:
"Это вы о чём? Хороши инвестиции! Это же военная помощь!" - заявили эксперты.
Вайнеру в итоге пришлось признать, что 220 млн долларов из 650 млн действительно прописаны в бюджете как военная помощь, но всё равно утверждал, что это является инвестициями в Украину, чем вызвал насмешки коллег по студии. "Вы понимаете разницу между инвестициями и военной помощью?" - решил уточнить у него Килинкаров.
Владимир Соловьёв в свою очередь напомнил о непростых отношениях США с Мексикой, посоветовав Вашингтону вернуть захваченную у соседей территорию. Американский аналитик на это заявил, что США никому ничего не должны и территория Мексики взята на основании становления его страны как супердержавы.
"Ну так верните", - ответил ему Соловьёв, отмечает Nation News.

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