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"Вы ответственные, сильные…": Путин обратился к выпускникам российских школ и университетов
27 июня 2020, 11:00 • 82 • Политика
Путин поздравил выпускников российских школ и университетов с окончанием учёбы. "Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение! Будущее в ваших руках", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ и университетов с видеообращением. Глава государства поздравил их с успешным окончанием учёбы.
Путин отметил, что в этом году выпускные у студентов и школьников проходят в одно и то же время. И это делает праздник ещё более ярким, торжественным и объединяющим. Глава государства подчеркнул, что это особенный день для молодых людей, так как после него начинается совершенно новый этап жизни, в котором всё зависит только от собственных решений.
Президент выразил уверенность в том, что нынешние выпускники смогут добиться очень многого в жизни и найти не просто специальность или профессию, а настоящее призвание, свой особенный, ни на кого не похожий путь. Также глава государства призвал молодое поколение никогда не переставать мечтать и строить самые дерзновенные планы.
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