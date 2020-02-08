"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв

Премьер-министр Михаил Мишустин раскрыл сведения о своём бизнес-опыте и своих доходах. Элегантный ход со стороны нового главы правительства прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.

Он отметил, что неплохо знаком с Михаилом Мишустиным, так как тот много раз приходил на эфир. По мнению Соловьёва, новый премьер - это человек прямой, честный и открытый. И эта максимальная открытость и прозрачность прослеживается во всём том, что он делает, считает телеведущий.

По этой причине Соловьёв уверен, что раскрытие информации о доходах было сделано не для того, чтобы просто "умыть" либеральную прессу. Это был сигнал всем, что надо быть абсолютно прозрачными и честными, подчеркнул он телеведущий.

"Потому что если у вас есть какие-то вопросы, если вам было лень вначале посмотреть декларацию и почитать хорошо, давайте, мы вам ещё более подробно объясним. Ну а вот теперь вы поняли? Вы опять не поняли? Ну, ребята, это уже вопрос не к нам, а к лечащим вашим психиатрам. Уже у вас что-то с головой. Скажите честно, что вам правда не нужна, а вы отрабатываете заказ. И скажите прямо, кто и сколько биткоинов вам заплатил", - обратился Соловьёв к клеветникам и псевдокритикам.

Он добавил, что само по себе раскрытие информации о доходах никакой роли не играет. Так как недоброжелатели просто отрабатывают заказ. Им неважно, они на работе.