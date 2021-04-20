"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку с "диверсией" в Чехии

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов указал на главную неувязку с "русской диверсией" в Чехии. Он обратил внимание, что на протяжении семи лет Чехия не обращала внимания на эту историю: "Но вы охренели, ребята, семь лет прошло! Вы совсем что ли?".

Так эксперт прокомментировал Царьграду недавнее расследование скандального интернет-портала Bellingcat и ряда других западных изданий о том, что к "операции" в чешской Врбетице было привлечено аж шестеро русских агентов, включая сотрудника посольства, оказавшегося "экспертом по ядам и взрывчатке".

Он отметил, что не понимает, зачем в принципе России устраивать такое в Чехии - не самой враждебной к Москве стране, да ещё и делать это в 2014 году, когда всё внимание было сосредоточено на Украине и Крыме.

Не меньшее удивление вызывает тот факт, что Чехия вспомнила о Врбетице именно сейчас. И спустя семь с лишним лет неожиданно нашла какие-то "основания" для подозрений против России.

Через какое-то время вдруг появились основания. Но вы охренели, ребята, семь лет прошло! Вы совсем что ли? Вы чего сопли жевали тогда? Тем более, мы с вами прекрасно помним, что 2014 год был годом повышенного возбуждения вокруг Крыма, - напомнил собеседник Царьграда.

Михайлов полагает, что у внезапного "озарения" Праги есть причина. Вероятнее всего, чехи получили сигнал от Вашингтона: "Пора, ребята, пора". И сейчас республика пытается на пустом месте и без доказательств создать новый миф о страшной русской разведке, как некогда сделали британцы с "отравлением" в Солсбери.

Напомним, что ранее генпрокурор Чехии заявил, что взрыв на складе боеприпасов в Врбетице якобы устроили "русские агенты". Причём, по его словам, это были те же люди, которые позже "отравили Скрипалей".