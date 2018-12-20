|
"Вы очень красивый": Слепая девочка взяла интервью у Путина и "увидела его руками"
20 декабря 2018, 22:24 • 81 • Политика
Президент Российской федерации Владимир Путин встретился со слепой 17-летней девочкой Региной Парпиевой.
Жительница Нижегородской области Регина Парпиева мечтает стать журналистом, однако она страдает рассеянным склерозом. Несмотря на слепоту, Региона продолжает вести активный образ жизни.
Кроме того, девушка участвует в проекте "Мечтай со мной", в рамках которого волонтеры исполнили ее желание о встрече с главой государства Владимиром Путиным. Перед интервью мастер-класс Парпиевой дала главред RT Маргарита Симоньян.
Во время встречи Путин рассказал о том, что он предпочитает классическую музыку и не является поклонником хеви-метала. Его любимыми композиторами являются Чайковский, Шуберт, Моцарт, Лист, Шопен, Бетховена и Брамс.
Глава государства также позволил Регине "увидеть" его руками.
"Вы очень красивый", - заявила она.
Подпишитесь на нас
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
18 декабря 2018, 01:54
|
18 декабря 2018, 18:09
|
20 декабря 2018, 02:54
|
14 декабря 2018, 18:09
|
15 декабря 2018, 18:39
|
15 декабря 2018, 02:24
|
14 декабря 2018, 00:24