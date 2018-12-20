"Вы очень красивый": Слепая девочка взяла интервью у Путина и "увидела его руками"

Жительница Нижегородской области Регина Парпиева мечтает стать журналистом, однако она страдает рассеянным склерозом. Несмотря на слепоту, Региона продолжает вести активный образ жизни.

Кроме того, девушка участвует в проекте "Мечтай со мной", в рамках которого волонтеры исполнили ее желание о встрече с главой государства Владимиром Путиным. Перед интервью мастер-класс Парпиевой дала главред RT Маргарита Симоньян.

Во время встречи Путин рассказал о том, что он предпочитает классическую музыку и не является поклонником хеви-метала. Его любимыми композиторами являются Чайковский, Шуберт, Моцарт, Лист, Шопен, Бетховена и Брамс.

Глава государства также позволил Регине "увидеть" его руками.

"Вы очень красивый", - заявила она.