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"Вы никогда не посчитаете": ВОЗ допустила манипуляции со статистикой смертности по COVID

29 сентября 2020, 21:00  •  31 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила манипуляции со статистикой смертности по COVID-19. Там признали, что цифры, вероятнее всего, занижены. "Вы никогда не посчитаете", - заявил представитель ВОЗ.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил манипуляции со статистикой смертности по COVID-19.
"Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально", - произнёс он.
Райан заверил, что те показатели, которые сейчас известны, вероятнее всего, занижены, пишет "Интерфакс".
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире зафиксировано свыше 33,2 миллиона случаев COVID-19. Умерли почти миллион человек. Наиболее напряжённая ситуация в США, Индии и Бразилии.

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