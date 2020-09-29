"Вы никогда не посчитаете": ВОЗ допустила манипуляции со статистикой смертности по COVID

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил манипуляции со статистикой смертности по COVID-19.

"Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально", - произнёс он.

Райан заверил, что те показатели, которые сейчас известны, вероятнее всего, занижены, пишет "Интерфакс".

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире зафиксировано свыше 33,2 миллиона случаев COVID-19. Умерли почти миллион человек. Наиболее напряжённая ситуация в США, Индии и Бразилии.