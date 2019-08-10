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"Вы не журналисты": Митинг на Сахарова только для избранных СМИ?

10 августа 2019, 22:09  •  84 • Политика
В Москве подходит к концу митинг на проспекте Сахарова. Однако далеко не все СМИ, желающие осветить это мероприятие, могут попасть на него через спецвход для прессы. Корреспонденту Царьграда в лицо с улыбкой заявили: "Вы не журналисты", отказав в проходе через рамку. Судя по переговорам в толпе, создаётся ощущение, что акция на Сахарова больше напоминает мероприятие только для избранных СМИ, угодных организаторам митинга.
Не секрет, что для прессы, как правило, на массовых разрешённых акциях существует отдельный вход. Здесь, точно так же, есть свой пропускной контроль, жёсткий досмотр сумок и рюкзаков. Но толпы поменьше.
Такой же вход был организован и на согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве. Однако и перед ним, как отмечает корреспондент Царьграда, собралась небольшая толпа журналистов. Впрочем, пройти через рамку металлоискателя к центру событий удалось далеко не всем представителям прессы.
"Половину не пускают", - отмечает обозреватель Царьграда Андрей Афанасьев, добавив, что, судя по переговорам в толпе, не пустили и представителей НТВ.
Судя по тому, что происходит, складывается ощущение, что организаторы решили сделать митинг доступным только для избранных СМИ, угодных им.
Царьград через спецвход для прессы не пропустили, предложив зайти с другой стороны - для участников акции оппозиции.
"Вы не журналисты", - так заявил, усмехнувшись в лицо корреспонденту, один из тех, кто стоял по другую сторону рамки.
"ARD и BBC - журналисты", - коротко отметил после Афанасьев.
Что, впрочем, не удивляет. Для примера, именно BBC не так давно выдало на-гора публикацию, в которой назвало сторонницу Алексея Навального и юриста заподозренного в отмывании одного миллиарда ФБК Любовь Соболь "русской Жанной д'Арк".

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