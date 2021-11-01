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"Вы не видите этого лицемерия?!": "Спасающий экологию" Байден подвергся жёсткой критике

01 ноября 2021, 11:50  •  150 • Политика
"Спасающий экологию" на саммите G20 президент США Джо Байден подвергся жёсткой критике со стороны пользователей Twitter. "Вы что, не видите этого лицемерия?!" - не скрывают гнева в том числе американцы.
Ранее стало известно о том, что Джо Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем экологии и заявил, что разочарован их поведением. При этом пользователи Twitter указали ему на "бревно" в глазу, которого он старательно не замечает.
Речь идёт о кортеже Байдена - борец за экологию приехал на саммит в сопровождении 85 автомобилей. Комментаторы отметили, что в этом вопросе американского президента не волновали проблемы климата.
"Все те, кто поддерживает Байдена, вы что, не видите этого лицемерия?!" - написал пользователь Jayy, отметив, что тот "притащил караван автомобилей на саммит, посвящённый глобальному потеплению".
Другой пользователь с иронией добавил, что, мол, зато все водители этих машин используют бумажные трубочки вместо пластиковых.
Фото: Скриншот Twitter/@realhasidic

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