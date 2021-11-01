"Вы не видите этого лицемерия?!": "Спасающий экологию" Байден подвергся жёсткой критике

"Спасающий экологию" на саммите G20 президент США Джо Байден подвергся жёсткой критике со стороны пользователей Twitter. "Вы что, не видите этого лицемерия?!" - не скрывают гнева в том числе американцы.

Ранее стало известно о том, что Джо Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем экологии и заявил, что разочарован их поведением. При этом пользователи Twitter указали ему на "бревно" в глазу, которого он старательно не замечает.

Речь идёт о кортеже Байдена - борец за экологию приехал на саммит в сопровождении 85 автомобилей. Комментаторы отметили, что в этом вопросе американского президента не волновали проблемы климата.

"Все те, кто поддерживает Байдена, вы что, не видите этого лицемерия?!" - написал пользователь Jayy, отметив, что тот "притащил караван автомобилей на саммит, посвящённый глобальному потеплению".

Другой пользователь с иронией добавил, что, мол, зато все водители этих машин используют бумажные трубочки вместо пластиковых.