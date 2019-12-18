"Вы не стесняйтесь. Я ваши имена озвучу": Соловьёв в прямом эфире доказал, что "русские своих не бросают"

Очередной прямой эфир авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" оказался посвящён разбору тех, кто "терроризирует" журналистку родом из Одессы Юлию Витязеву и её родных угрозами в Сети и доносами в ФСБ и СБУ.

"Юлия, а кто вам угрожает?" - поинтересовался у гостьи в студии ведущий.

"Есть люди, которым очень не нравится, что я сейчас здесь в безопасности", - ответила на это Витязева.

"То есть они пишут на вас жалобы в ФСБ Российской Федерации и одновременно в СБУ?" - уточнил Соловьёв.

Витязева подтвердила, заметив, что эти люди прячутся под аватарками. На личной странице журналистки в соцсети Twitter, действительно, можно найти массу откровенно запугивающих её комментариев. Порой интернет-пользователи даже устраивают девушке травлю в Сети.

"Это люди, которые считают себя демократами и оппозиционерами?" - продолжил интересоваться ведущий.

"Разумеется", - ответила Витязева.

"А чем они отличаются от стукачей сталинской эпохи, которые писали доносы? - задался вопросом Соловьёв и обратился к доносчикам напрямую, вступившись за Витязеву: - Я вам скажу - каждому, кто пишет. Вы не стесняйтесь. Я ваши имена озвучу. Народ должен знать стукачей. Народ должен знать тех, кто пишет кляузы. Народ должен знать, кто пишет на людей, вынужденных бежать из Одессы, чтобы не быть убитыми. И тех, которые пишут, чтобы расправились в Одессе с родственниками. И тех, которые требуют, чтобы отдали на растерзание. Народ должен вас знать в лицо, чтобы потом у вас не было иллюзий, как к вам народ относится".

Сразу после этих слов телеведущий обратился и к правоохранительным органам с просьбой установить личности доносчиков, объяснив, что "очень важно обществу знать этих "неравнодушных" граждан".

Сама Витязева считает, что тем самым получила доказательство того, что "русские своих не бросают".

"И ещё раз убедилась в том, что русские своих не бросают", - сказала журналистка, выразив надежду, что после слов Владимира Соловьёва "желание сделать гадость у тех, кто считает себя "вершителем чужих судеб" и носителем "общественного мнения", заметно поубавится и они будут гораздо скромнее в своих словах и поступках!".

Она рассказала также об "окончательном списке претензий" "неполживцев" к ней.

"Нельзя защищать силовиков. Нельзя возмущаться призывами к массовым беспорядкам. Нельзя обращать внимание на факты вопиющей русофобии и прочего вредительства. Нельзя вообще ничего. Потому как родилась не в России", - отметила журналистка.