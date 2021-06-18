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"Вы не поверите!": Зал взорвался хохотом после оговорки Байдена

18 июня 2021, 12:30  •  192 • Политика
Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился во время выступления перед своими сторонниками и снова насмешил людей. "Вы не поверите!" - обратился он к собравшимся.
Выступая по случаю праздника в честь отмены рабства Байден перепутал цифры и вызвал взрыв хохота в зале. Байден обратился к залу, указав на одну из активисток, борющихся за права темнокожих граждан.
"Вы не поверите: ей 49 лет… 94 года. Невероятная женщина!" - сказал он и вызвал смех у собравшихся.

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