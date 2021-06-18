"Вы не поверите!": Зал взорвался хохотом после оговорки Байдена

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился во время выступления перед своими сторонниками и снова насмешил людей. "Вы не поверите!" - обратился он к собравшимся.

Выступая по случаю праздника в честь отмены рабства Байден перепутал цифры и вызвал взрыв хохота в зале. Байден обратился к залу, указав на одну из активисток, борющихся за права темнокожих граждан.

"Вы не поверите: ей 49 лет… 94 года. Невероятная женщина!" - сказал он и вызвал смех у собравшихся.