"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян

Украинский адвокат Татьяна Монтян указала на одного из координаторов протестов в Казахстане, добавив: "Вы не поверите!"

Волнения начались в первый же день года, когда стало ясно, что в стране в два раза поднялась цена на газ. Впрочем, сегодня понятно, что цены на газ лишь предлог, чтобы вывести людей на улицы. По мере распространения протестов формулируются политические требования.

Сценарий бунта типичен. Координаторы находятся не в стране. Ранее сообщалось, что один из зачинщиков давно живёт во Франции - он пытается управлять бунтом через Демократическую партию Казахстана. В то же время украинский адвокат Татьяна Монтян указала на ещё одного координатора:

"Вы не поверите, откуда идёт координация протестов в Казахстане!" - написала она в личном телеграм-канале.

Как выяснилось, свою выгоду от протестов пытается получить оппозиционер с коррупционно-криминальным шлейфом Мухтар Аблязов, причём действует он из Украины.