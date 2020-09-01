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"Вы не поверите": Мишустин рассказал об удивительном цифровом совпадении

01 сентября 2020, 16:30  •  19 • Политика
Мишустин осмотрел отремонтированное здание Кубанского госуниверситета и подарил студентам футболку местного футбольного клуба с номером 13. "Вы не поверите, я под 13-м номером всю жизнь играю", - объяснил свой подарок премьер.
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Краснодарский край осмотрел отремонтированное здание Кубанского государственного университета (КубГУ), где обновили фасад к 100-летию учебного заведения. В честь начала учебного года глава правительства подарил студентам футболку местного футбольного клуба с номером 13.
Учеников немало удивил выбор номера, который считается не очень счастливым, но премьер расставил всё по полочкам. Оказалось, что это его личный счастливый номер, который с ним по жизни.
Вы не поверите, я под 13-м номером всю жизнь играю. Поскольку жил в 13-й квартире, - рассказал Мишустин.
Также премьер-министр поздравил российских школьников и студентов с Днём знаний и началом учебного года. Телеграмма опубликована во вторник на сайте российского правительства.

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