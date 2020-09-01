"Вы не поверите": Мишустин рассказал об удивительном цифровом совпадении

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Краснодарский край осмотрел отремонтированное здание Кубанского государственного университета (КубГУ), где обновили фасад к 100-летию учебного заведения. В честь начала учебного года глава правительства подарил студентам футболку местного футбольного клуба с номером 13.

Учеников немало удивил выбор номера, который считается не очень счастливым, но премьер расставил всё по полочкам. Оказалось, что это его личный счастливый номер, который с ним по жизни.

Вы не поверите, я под 13-м номером всю жизнь играю. Поскольку жил в 13-й квартире, - рассказал Мишустин.

Также премьер-министр поздравил российских школьников и студентов с Днём знаний и началом учебного года. Телеграмма опубликована во вторник на сайте российского правительства.