|
"Вы не поверите": Мишустин рассказал об удивительном цифровом совпадении
01 сентября 2020, 16:30 • 19 • Политика
Мишустин осмотрел отремонтированное здание Кубанского госуниверситета и подарил студентам футболку местного футбольного клуба с номером 13. "Вы не поверите, я под 13-м номером всю жизнь играю", - объяснил свой подарок премьер.
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Краснодарский край осмотрел отремонтированное здание Кубанского государственного университета (КубГУ), где обновили фасад к 100-летию учебного заведения. В честь начала учебного года глава правительства подарил студентам футболку местного футбольного клуба с номером 13.
Учеников немало удивил выбор номера, который считается не очень счастливым, но премьер расставил всё по полочкам. Оказалось, что это его личный счастливый номер, который с ним по жизни.
Также премьер-министр поздравил российских школьников и студентов с Днём знаний и началом учебного года. Телеграмма опубликована во вторник на сайте российского правительства.
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 августа 2020, 13:00
|
25 августа 2020, 17:40
|
30 августа 2020, 19:35
|
28 августа 2020, 02:30
|
27 августа 2020, 06:20
|
26 августа 2020, 18:25
|
29 августа 2020, 05:05