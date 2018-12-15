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"Вы назвали меня мутной!": Юнкер и Мэй повздорили на саммите ЕС
15 декабря 2018, 02:24 • 85 • Политика
В Сети журналисты "прочитали" по губам разговор премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. В частности, в "расшифровке" говорится, будто Юнкер назвал Мэй "мутной", а она в ответ возмущалась.
В Сети пользователи оценили беззвучный диалог премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Видеозапись переговоров перед заседанием саммита ЕС "расшифровали" британские журналисты.
Так, в "расшифровке" говорится, будто Юнкер назвал Мэй "мутной", а она в ответ возмущалась.
Тереза Мэй: "Как вы меня назвали? Вы назвали меня мутной! Да, вы так сказали. Мутная. Мутная. Да, вы так сказали".
Жан-Клод Юнкер: "Нет, я этого не делал. Не делал".
В Сети оценили шуточный перевод разговора двух политиков. Как отмечает политический эксперт Николай Стариков, данный разговор олицетворяет собой разногласия, которые возникли между Великобританией и Европейским союзом.
"Причина "ссоры" - вовсе не невежливость, а противоречия между Британией и остальной Европой. Которую Лондон оставил решать проблемы в одиночку. Как оставил себе суверенитет и фунт", - заметил Стариков.
Ранее в пятницу Мэй обратилась к лидерам ЕС с просьбой об уступке для Brexit, однако Юнкер, комментируя ее слова, заявил, что "пересмотра сделки не будет". В ЕС также исключили вероятность дальнейших переговоров по поводу выхода Великобритании из союза.
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