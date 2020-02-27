"Вы настоящий?": Путин сделал признание о своём двойнике

"Вы настоящий?" - такой вопрос напрямую задал президенту России Владимиру Путину его собеседник, журналист Андрей Ванденко.

Глава государства тут же ответил положительно.

А после на уточняющий вопрос сделал признание о своём двойнике.

"А двойник есть?" - поинтересовался журналист.

"Нет", - ответил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Как оказалось, у Путина и не было двойника никогда. Хотя, напомним, в русофобской среде регулярно появляются слухи о том, что у российского лидера он якобы есть и даже не один. Некоторые интернет-пользователи уверяли, что их чуть ли не четыре.

Однако, по признанию самого Путина, тема дублёра у него всё же возникала. Он рассказал, что такая мысль приходила "в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом".

Ванденко уточнил, что речь, очевидно, идёт о нулевых годах.

Президент же отметил, что от использования дублёров он всё же отказался.