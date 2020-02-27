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"Вы настоящий?": Путин сделал признание о своём двойнике

27 февраля 2020, 14:54  •  79 • Политика
Президент России Владимир Путин сделал признание о своём двойнике. В том числе ответил на вопрос журналиста "Вы настоящий?" и рассказал о том, когда у него возникла идея с дублёром.
"Вы настоящий?" - такой вопрос напрямую задал президенту России Владимиру Путину его собеседник, журналист Андрей Ванденко.
Глава государства тут же ответил положительно.
А после на уточняющий вопрос сделал признание о своём двойнике.
"А двойник есть?" - поинтересовался журналист.
"Нет", - ответил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Как оказалось, у Путина и не было двойника никогда. Хотя, напомним, в русофобской среде регулярно появляются слухи о том, что у российского лидера он якобы есть и даже не один. Некоторые интернет-пользователи уверяли, что их чуть ли не четыре.
Однако, по признанию самого Путина, тема дублёра у него всё же возникала. Он рассказал, что такая мысль приходила "в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом".
Ванденко уточнил, что речь, очевидно, идёт о нулевых годах.
Президент же отметил, что от использования дублёров он всё же отказался.

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