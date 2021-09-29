"Вы нам будете мешать": Баранец жёстко ответил Вашингтону по русским базам в Азии

Военный обозреватель Виктор Баранец дал жёсткий ответ американцам, которые возжелали разместить свои войска на русских базах в Средней Азии. "Ребята, отдыхайте, а мы уж как-нибудь тут сами будем присутствовать, - заявил Баранец. - Вы нам будете мешать".

Пентагон попросился на военные базы России в Средней Азии. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации собеседника издания, этот вопрос возник во время встречи председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и руководителя Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова на минувшей неделе.

Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что у американцев ничего не получится, поскольку Россия планирует и дальше оставаться одним из главных действующих лиц в Среднеазиатско-Азиатском регионе.

Тем более, добавил Баранец в беседе с Царьградом, что сейчас, после событий в Афганистане, силовая политика Соединенных Штатов Америки абсолютно непонятна, после вот этого, скажем так, афганского конфуза: "Байден сделал такое красноречивое заявление, что мы больше не будем силой насаждать наши ценности, не будем продавливать… Но это же слова. Если посмотреть на районы дислокации американских войск по миру, то я минимум полтора десятка стран могу назвать вам, где присутствуют американцы, где они продавливают свои демократические ценности".

Так что нежелание русских пускать американцев в Среднюю Азию совершенно понятно, считает военный.

Ну, ребята, отдыхайте, а мы уж как-нибудь тут сами будем присутствовать. Вы нам будете мешать,

- жёстко развеял он все мечты американских военачальников.