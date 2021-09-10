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"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению

10 сентября 2021, 00:35  •  130 • Политика
Президент России Путин заявил о снятии ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией, удивив Лукашенко. "Вы мне об этом не говорили", - воскликнул Белорусский лидер.
Президент России Владимир Путин удивил главу Белоруссии Александра Лукашенко, объявив об отмене коронавирусных ограничений на полёты Белоруссию. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров двух лидеров.
Когда у главы государства спросили, поднималась ли данная тема в ходе сегодняшней встречи в Москве, Путин ответил, что нет. Президент уточнил, что снятие ограничений обсуждалось на предыдущих переговорах.
В этот раз Александр Григорьевич этого вопроса не поднимал. Но он не знает решения, которое только что было поддержано на правительственной комиссии недалеко от нас в Доме правительства,
- пояснил глава России.
Он добавил, что было принято решения снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного сообщения между двумя странами. Президент Белоруссии не ожидал такого услышать.
Вы мне об этом не говорили,
- заявил Лукашенко.
Ну, сейчас об этом говорю. Ставлю в известность,
- с улыбкой ответил глава России.
Путин напомнил, что ранее между Россией и Белоруссией летало боле 200 рейсов. Сейчас же их количество составляет 36. По оценкам президента, прежнее число рейсов может восстановиться примерно за два дня. Однако, многое зависит от рынка перевозок.

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