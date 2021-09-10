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"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
10 сентября 2021, 00:35 • 130 • Политика
Президент России Путин заявил о снятии ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией, удивив Лукашенко. "Вы мне об этом не говорили", - воскликнул Белорусский лидер.
Президент России Владимир Путин удивил главу Белоруссии Александра Лукашенко, объявив об отмене коронавирусных ограничений на полёты Белоруссию. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров двух лидеров.
Когда у главы государства спросили, поднималась ли данная тема в ходе сегодняшней встречи в Москве, Путин ответил, что нет. Президент уточнил, что снятие ограничений обсуждалось на предыдущих переговорах.
- пояснил глава России.
Он добавил, что было принято решения снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного сообщения между двумя странами. Президент Белоруссии не ожидал такого услышать.
- заявил Лукашенко.
- с улыбкой ответил глава России.
Путин напомнил, что ранее между Россией и Белоруссией летало боле 200 рейсов. Сейчас же их количество составляет 36. По оценкам президента, прежнее число рейсов может восстановиться примерно за два дня. Однако, многое зависит от рынка перевозок.
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