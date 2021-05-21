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"Вы меня унижаете": Пранкеры Вован и Лексус позвонили Зеленскому среди ночи

21 мая 2021, 15:15  •  126 • Политика
Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому среди ночи от имени мэра Киева Виталия Кличко и пожаловались на давление: "Вы меня публично унижаете".
По словам пранкеров, телефонный разговор состоялся не сейчас, однако они решили обнародовать запись после недавней пресс-конференции украинского лидера. В ходе разговора псевдо-Кличко пожаловался на постоянное давление со стороны Банковой и заявил, что завтра подаёт заявление об увольнении.
Я устал терпеть это, давление ваше. Вы меня публично пытаетесь унижать всячески,
- отметил он.
Это признание несколько обескуражило Зеленского. Он заявил о готовности созвониться с Кличко на следующий день.
Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться, - предложил президент Украины.
Однако его собеседник настоял на личной встрече, передаёт Octagon.
Отметим, что тема взаимоотношений Зеленского и Кличко была поднята украинскими журналистами во время пресс-конференции украинского лидера. У главы государства спросили, рассматривает ли он мэра Киева как конкурента на следующих выборах, на что политик ответил отрицательно. Он заявил, что глава офиса президента не берёт взятки - в отличие от киевских городских чиновников.
На прошлой неделе в ряде коммунальных предприятий и департаментов киевской администрации прошли обыски. Некоторые журналисты объяснили это попыткой Зеленского снять с должности Кличко и избавиться таким образом от неудобного политического конкурента.

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