|
"Вы меня унижаете": Пранкеры Вован и Лексус позвонили Зеленскому среди ночи
21 мая 2021, 15:15 • 126 • Политика
Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому среди ночи от имени мэра Киева Виталия Кличко и пожаловались на давление: "Вы меня публично унижаете".
По словам пранкеров, телефонный разговор состоялся не сейчас, однако они решили обнародовать запись после недавней пресс-конференции украинского лидера. В ходе разговора псевдо-Кличко пожаловался на постоянное давление со стороны Банковой и заявил, что завтра подаёт заявление об увольнении.
- отметил он.
Это признание несколько обескуражило Зеленского. Он заявил о готовности созвониться с Кличко на следующий день.
Однако его собеседник настоял на личной встрече, передаёт Octagon.
Отметим, что тема взаимоотношений Зеленского и Кличко была поднята украинскими журналистами во время пресс-конференции украинского лидера. У главы государства спросили, рассматривает ли он мэра Киева как конкурента на следующих выборах, на что политик ответил отрицательно. Он заявил, что глава офиса президента не берёт взятки - в отличие от киевских городских чиновников.
На прошлой неделе в ряде коммунальных предприятий и департаментов киевской администрации прошли обыски. Некоторые журналисты объяснили это попыткой Зеленского снять с должности Кличко и избавиться таким образом от неудобного политического конкурента.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 мая 2021, 03:30
|
17 мая 2021, 10:25
|
20 мая 2021, 22:45
|
19 мая 2021, 10:05
|
16 мая 2021, 00:30
|
17 мая 2021, 03:05
|
15 мая 2021, 09:50