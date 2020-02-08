"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец

В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" резко высказался по поводу инцидента в Сирии, где сегодня ночью едва не сбили гражданский самолёт. По мнению эксперта, это ещё один урок и для Сирии, и для России.

"Нам надо реагировать на поведение и израильского правительства, и израильской военщины. Ведь уже было много раз так, что еврейские самолёты вторгались без спроса в воздушное пространство Сирии. Вы знаете, опять возвращаемся к тому, что привело к той провокации, в которой погиб наш самолёт и наши 15 лучших офицеров. Казалось бы, здесь со стороны России должны последовать очень серьёзные суровые заявления и серьёзное предупреждение, что если еврейские самолёты будут не только наносить удары по территории Сирии и за границей, а тем более если они будут вторгаться в воздушное пространство Сирии, то они должны немедленно зарыться рылом в песок", - заметил Баранец.

Он подчеркнул, что от Абрамов и Филькенштейнов вообще должно уже костей не остаться, в противном случае Израиль будет по-прежнему чувствовать и вести себя разнузданно.

"К моему великому сожалению, у нас какие-то особые - в кавычках - отношения с израильским правительством. Меня поражает, что мы как-то либерально относимся к преступному поведению не только израильской военщины, но и израильских политиков. Я думаю, что пришло время и сирийским силам ПВО, и российским силам ПВО, а там достаточно наших средств, объявить миру ещё и ещё раз. Если хотя бы ещё один еврейский самолёт окажется в небе Сирии, он будет срублен. И что бы нам генералы ни говорили, что якобы начнётся война между Сирией и Израилем, что начнётся война между Россией и Израилем, - дорогие друзья, это всё разговоры. Евреев надо поставить на место", - отрезал Баранец.

По его мнению, поведение израильтян не даёт возможности погасить сирийский кризис, завершить уничтожение гигантского военного формирования террористов в Идлибе. Баранец подчёркивает, что евреи постоянно подливают керосина в костёр сирийского кризиса.

"Я говорил с некоторыми военными и гражданскими израильтянами. Говорил: а с какой целью вы наносите удары по территории суверенного государства? И мне отвечают простодушно: там находятся иранцы, наши злейшие враги, мы их должны уничтожать. Я тогда такому Соломону Соломоновичу задал вопрос: вы знаете, нам тоже не нравится то, что на Украине, в Донбассе, украинская военщина убивает граждан с российскими паспортами. Но почему-то наша цель не бомбить ни Киев, ни другие города, где засели бандеровцы. Это не решение вопроса", - продолжил Баранец.

Военный обозреватель напомнил, что иранцы были официально приглашены в Сирию.

"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины... Россия должна сказать в конце концов своё веское слово. Нам надо в случае, если будет ещё такая провокация, ничего, не обращая внимания, срубить с неба двойку или четвёрку этих еврейских пиратов. Иначе мы неизбежно скоро начнём говорить о том, что там сбиваются гражданские самолёты", - не сдерживая эмоций, заявил эксперт.

По его мнению, Москва сейчас на официальном уровне должна сделать заявление и перестать прощать евреям "очень многое".

"Они заходят со стороны Ливии, из-за бугорка пальнут ракетами - и убегают. Я считаю, что вот эта странная игра с еврейской фашистской авиационной мафией должна рано или поздно закончиться. Нам надо, в конце концов, поставить вот этих воздушных пиратов, я не побоюсь сказать, воздушных террористов, еврейских воздушных террористов нам надо проучить и поставить на место. Несмотря ни на какие стенания евреев и их сторонников", - резюмировал Баранец.