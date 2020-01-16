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"Вы лично меня обещали сто раз посадить": Жириновский удивил Соловьёва в прямом эфире своей мягкостью

16 января 2020, 11:24  •  45 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв был удивлён мягкостью, которую внезапно проявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире авторской программы журналиста "Вечер". "Что с вами случилось? - изумился Соловьёв. - Вы лично меня обещали сто раз посадить".
В прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" лидер ЛДПР Владимир Жириновский неожиданно удивил телеведущего своей мягкостью, выразив желание избегать слов типа "посадить" или "расстрелять".
Парламентарий напомнил об одном из своих коллег по Госдуме, который в декабре прошлого года заявил, что "пора к стенке ставить". "Но что это такое, какое время?" - продолжил свою мысль Жириновский.
Подобная мягкость изумила Соловьёва, и он напомнил парламентарию, как тот ранее не раз бросал угрозы в адрес самого телеведущего.
"Владимир Вольфович, что с вами случилось? - удивился, услышав слова Жириновского, Соловьёв. - Вы лично меня обещали сто раз посадить, поставить к стенке, расстрелять и арестовать".
Депутат парировал, предложив ему подождать и предупредив, что всем стоит оставаться пока на своих местах.
"Зачем пугать - иначе вы разбежитесь все, надо на местах оставаться всем", - ответил Жириновский.
В 2018 году, как напоминает РИА Новости, депутат предположил, что граждане России поддержали бы возвращение смертной казни в стране, поскольку, по его мнению, они якобы обладают агрессивной сущностью.

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