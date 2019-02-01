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"Вы крутые": На Западе русских призывают гордиться своей страной
01 февраля 2019, 14:54 • 53 • В мире
Англоязычный YouТube канал FTD Facts специализируется на небольших документальных фильмах, в которых показывают разные страны, их культуру и традиции. "Вы крутые", - пишут пользователи в Сети.
Примечательно то, что ведущий выпусков призывал снять "документалки" о России. При этом он также отмечал, что к нему поступают аналогичные просьбы от подписчиков.
И вот, наконец, документальный фильм "Россия. Факты" вышел к великой радости подписчиков на этом канале. Благодаря реакции и комментариям, отмечают сами создатели, мы видим реальное отношение к этой стране. Иными словами, та пропаганда и то мнение, которое стараются сформировать на Западе, не достигла целей.
"Привет, Россия! Прямиком из Санта-Барбары, Калифорния! Надеюсь посетить хотя бы один раз вашу страну", - пишут одни.
"Привет из Филиппин, люблю и уважаю Россию!" - пишут другие.
"Россия, Иран с вами!"
"Индия выражает любовь и уважение!"
"Кто бы что ни говорил, но я люблю Россию. С приветом из США".
"Саудовская Аравия на связи. Россия — удивительная страна!"
"Русские женщины удивительно красивы. Вот только как? Как они все могут быть такими красивыми? Мы в восторге, с любовью из США".
"Хочу жить в России. Сам из Германии".
"Бразильцы с вами!"
"Россия — вы сильные! Привет из Детройта!"
"Мечтаем побывать у вас! Мы из Новой Зеландии".
"Русские, вы крутые. Вам досталась удивительная и богатая страна. Не упустите* её (* - было более грубо сказано). Гордитесь ею, мы вам завидуем, привет из США".
"Они освободили нас! Я живу в Нидерландах. Гордитесь быть русскими, потому что вы, ребята, получили от предков много поводов для этой гордости. Конечно, есть некоторые противоречивые идеи у вас, но кого это волнует!"
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