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"Вы кого пугать собрались? Россию?!" Корабли НАТО в вотчине Северного флота получили дерзкий ответ
05 мая 2020, 19:10 • 136 • Политика
Минобороны сообщило, что четыре корабля НАТО "вторглись" в вотчину Северного флота России. В соцсетях одни пользователи почти моментально потребовали их уничтожения, другие отнеслись с иронией. "Вы кого пугать собрались? Россию?!" - недоумевают пользователи.
Национальный центр управления обороны России сообщил о том, что ударная группа ОВМС НАТО находится под наблюдением сил и средств Северного флота РФ. Так, в акваторию Баренцева моря вошли три эсминца США: Donald Cook, Franklin Roosevelt и Porter. Четвёртым кораблём является британский фрегат Kent, пишет официальное СМИ Минобороны - телеканал "Звезда".
Пользователь Twitter @Russia_Magadan поиронизировала над происходящим.
"Вы кого пугать собрались? Россию?!" - иронизирует над военными НАТО пользователь.
В свою очередь @BaBaIkA111 пошутил, что натовцы взяли с собой и "тральщик с запасом памперсов".
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