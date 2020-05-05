"Вы кого пугать собрались? Россию?!" Корабли НАТО в вотчине Северного флота получили дерзкий ответ

Национальный центр управления обороны России сообщил о том, что ударная группа ОВМС НАТО находится под наблюдением сил и средств Северного флота РФ. Так, в акваторию Баренцева моря вошли три эсминца США: Donald Cook, Franklin Roosevelt и Porter. Четвёртым кораблём является британский фрегат Kent, пишет официальное СМИ Минобороны - телеканал "Звезда".

Пользователь Twitter @Russia_Magadan поиронизировала над происходящим.

"Вы кого пугать собрались? Россию?!" - иронизирует над военными НАТО пользователь.

В свою очередь @BaBaIkA111 пошутил, что натовцы взяли с собой и "тральщик с запасом памперсов".