"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора

Индийский журналист Арнаб Асвами эмоционально отреагировал на нравоучения американского политолога, профессора Чарльза Купчана. Последний в эфире индийского ТВ пытался навязать Индии свое видение ситуации относительно спецоперации на Украине.

Американский политолог говорил о том, что Индия должна выбрать, на чьей стороне она находится – Украины или России. Купчан заявил, что против России сплачивается уже большая часть мира. Однако такие слова не вызвали поддержки ведущего.

"У вас нет никаких моральных норм, чтобы говорить это. Как американец вы не вправе и Америка не в праве прикидываться защитником демократии и прав человека. Вы худшие из виновников зверств", - отметил в эфире Асвами.

Телеведущий припомнил США вторжение в Ливию в 2011 году. По его словам, это продлило зарождающуюся гражданскую войну в стране на десятилетие.

"Вы развязали вооруженные конфликты по крайней мере в шести странах - Ираке, Сирии, Йемене, Сомали, Нигере. Вы наносите удары беспилотниками, ими вы убили тысячи людей, - эмоционально заявил индийский журналист. - Вы имеете дело с Индией, мы большая страна, мы не ваше государство-сателлит, не читайте нам лекции о том, что нужно делать, мы сами о себе позаботимся".

Кроме того, он попросил профессора из США не читать ему лекцию о ценностях и геополитической целесообразности. Вместо этого Асвами попросил напомнить, где были американские ценности, когда в первые два месяца вторжения США в Ирак погибли 7186 иракских жителя. "Было это вашей целесообразностью, или это было выражением ваших ценностей, профессор Капчан", - задался вопросом ведущий.