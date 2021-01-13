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"Вы хотите войны?": Греции пообещали досмотреть её флот. А то и перетопить все её корабли
13 января 2021, 17:20 • 275 • Политика
Греции пообещали досмотреть её флот. А то и перетопить все её корабли. О том, как следует реагировать России на досмотр грузового судна "Адлер" в Средиземном море, порассуждал Михаил Тимошенко: "Вы хотите войны?"
Военный эксперт Михаил Тимошенко высказался об инциденте: был произведён досмотр силами НАТО русского грузового судна "Адлер" в Средиземном море.
Корабль остановили военные ВМС Греции. Они объяснили, что действуют в рамках операции IRINI, задача которой состоит в недопущении поставок оружия в Ливию.
В итоге никаких вооружений на борту военнослужащие НАТО не обнаружили. На странице миссии в Twitter между тем отмечается, что данную проверку следует считать дружественным шагом.
Тимошенко в беседе с корреспондентом Царьграда предположил, что посредством данной акции греческие силы, вероятно, хотели почувствовать собственную значимость.
Собеседник "Первого русского" также порассуждал о том, как следует реагировать России на подобные недружелюбные шаги со стороны Греции.
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