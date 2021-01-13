"Вы хотите войны?": Греции пообещали досмотреть её флот. А то и перетопить все её корабли

Военный эксперт Михаил Тимошенко высказался об инциденте: был произведён досмотр силами НАТО русского грузового судна "Адлер" в Средиземном море.

Корабль остановили военные ВМС Греции. Они объяснили, что действуют в рамках операции IRINI, задача которой состоит в недопущении поставок оружия в Ливию.

В итоге никаких вооружений на борту военнослужащие НАТО не обнаружили. На странице миссии в Twitter между тем отмечается, что данную проверку следует считать дружественным шагом.

Тимошенко в беседе с корреспондентом Царьграда предположил, что посредством данной акции греческие силы, вероятно, хотели почувствовать собственную значимость.

"Греки, похоже, решили задрать хвост с какого-то перепуга. Возможно, такое решение было принято в НАТО. Они же раньше себя тихо вели, греки, никогда не выёживались. Не считая только ссор с турками. Ещё можно было бы как-то обосновать их действия, если бы наше судно зашло в их территориальные воды. Но речь о нейтральной акватории. Это что, они теперь в первых рядах борцов с международным терроризмом? На самом деле никакой другой причины, кроме как показать своё место в НАТО, нет. Мол, вот мы, греки, решительные до ужаса, у нас же Одиссей был, ё-моё", - заметил эксперт.

Собеседник "Первого русского" также порассуждал о том, как следует реагировать России на подобные недружелюбные шаги со стороны Греции.