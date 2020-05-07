"Вы хотите, чтоб страны не стало?": Багдасаров рассказал о попытках развалить Россию

Эксперт заявил, что внимательно изучал историю мировых революций и пришел к выводу, что все они развивались по одному и тому же сценарию. На первом этапе деструктивные силы группируются, на втором - разворачивают агрессивную информационную кампанию против государства. И первый этап, по словам Багдасарова, Россия уже прошла.

Вы хотите очередного потрясения? Вы хотите, чтобы великая страна, которая потеряла после распада СССР огромные территории, вообще исчезла с карты Земли? Вы этого хотите - чтоб страны не стало? - возмутился глава центра, выступая по видеосвязи на YouTube-канале Владимира Соловьёва.

По словам специалиста, чтобы этого не произошло, российские власти должны в рамках закона применять жёсткие меры по отношению к дестабилизирующим ситуацию структурам. И только тогда исчезнет угроза распада страны и социальных потрясений.

Фото: скриншот Telegram-канала "Багдасаров"

Ранее сообщалось, что на фоне эпидемии коронавируса всё чаще стали возникать разговоры об угрозе возвращения 1990-х. Генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с Царьградом заявил, что такие аналогии совершенно неуместны. Он напомнил о принципиальном отличии дня сегодняшнего от 90-х годов: тогда у людей ничего не было практически. Сегодня же всё с точностью наоборот: нет дефицита, товаров много. Но из-за вынужденных "выходных" у многих уже кончаются деньги на решение самых насущных проблем.