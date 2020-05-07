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"Вы хотите, чтоб страны не стало?": Багдасаров рассказал о попытках развалить Россию
07 мая 2020, 17:10 • 50 • Политика
Представители либеральной общественности, которые ведут информационную войну против России и открыто призывают к свержению государственного строя, пытаются развалить страну. Такое мнение в четверг высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
Эксперт заявил, что внимательно изучал историю мировых революций и пришел к выводу, что все они развивались по одному и тому же сценарию. На первом этапе деструктивные силы группируются, на втором - разворачивают агрессивную информационную кампанию против государства. И первый этап, по словам Багдасарова, Россия уже прошла.
По словам специалиста, чтобы этого не произошло, российские власти должны в рамках закона применять жёсткие меры по отношению к дестабилизирующим ситуацию структурам. И только тогда исчезнет угроза распада страны и социальных потрясений.
Фото: скриншот Telegram-канала "Багдасаров"
Ранее сообщалось, что на фоне эпидемии коронавируса всё чаще стали возникать разговоры об угрозе возвращения 1990-х. Генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с Царьградом заявил, что такие аналогии совершенно неуместны. Он напомнил о принципиальном отличии дня сегодняшнего от 90-х годов: тогда у людей ничего не было практически. Сегодня же всё с точностью наоборот: нет дефицита, товаров много. Но из-за вынужденных "выходных" у многих уже кончаются деньги на решение самых насущных проблем.
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