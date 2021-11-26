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"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
26 ноября 2021, 22:10 • 358 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский удивил официального представителя Кремля Марию Захарову совершенно нацистскими откровениями. "Вы их людьми называете?" - прямо спросил он у журналистки о своих оппонентах.
Во время пресс-конференции журналистка "Фокуса" Екатерина Шумило спросила Зеленского, не боится ли он, что люди, которые без суда и следствия попали под санкции СНБО (речь идёт о гражданах Украины), выиграют иск против Киева в Европейском суде по правам человека. На что президент Украины ответил: "Вы их людьми называете, да?"
- отметил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на эти слова. Она заметила, что в Европе, которая сегодня дружит с Украиной, тоже когда-то рассуждали про "недолюдей", но сегодня европейцам стыдно об этом вспоминать.
- пишет Захарова в Telegram.
Скриншот: Telegram/Мария Захарова
В Сети также появился фрагмент записи, в которой Зеленский отвечает на вопрос о его противостоянии с олигархом Ринатом Ахметовым. Глава государства начал отвечать, но потом потерял мысль, закончив выступление словами: "Да… Ну в общем...".
Отметим, что постмайданная украинская власть не скрывает своих симпатий к нацистам. Киев объявил национальными героями украинских националистов, сотрудничавших с нацистской Германией в годы войны, а их лозунг сделал официальным приветствием.
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