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"Вы группка иноязычных": Кальюлайд просят перестать вбивать клин между эстонцами и русскими
25 февраля 2021, 22:20 • 52 • Политика
Депутат парламента Эстонии Евгений Осиновский призвал президента страны Керсти Кальюлайд перестать вбивать клин между эстонцами и русскими. По его словам, в недавней речи лидера страны русские были обозначены чужаками: "Вы, группка иноязычных...".
Так Осиновский прокомментировал выступление Кальюлайд по случаю празднования Дня независимости страны. В своей речи президент призвала граждан отдавать детей в школы, где обучение идёт на эстонском языке, поскольку это позволит им приобщиться к эстонской культуре и лучше понимать эстонцев.
Осиновский в свою очередь отметил, что слова Кальюлайд были неуместными и поэтому вызвали негативную реакцию со стороны людей.
Парламентарий считает, что политика разделения населения на "мы" и "они" в корне неправильная. По его словам, президент должен объединять эстонцев и русских, а "не вбивать между ними клин".
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