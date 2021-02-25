"Вы группка иноязычных": Кальюлайд просят перестать вбивать клин между эстонцами и русскими

Депутат парламента Эстонии Евгений Осиновский призвал президента страны Керсти Кальюлайд перестать вбивать клин между эстонцами и русскими. По его словам, в недавней речи лидера страны русские были обозначены чужаками: "Вы, группка иноязычных...".

Так Осиновский прокомментировал выступление Кальюлайд по случаю празднования Дня независимости страны. В своей речи президент призвала граждан отдавать детей в школы, где обучение идёт на эстонском языке, поскольку это позволит им приобщиться к эстонской культуре и лучше понимать эстонцев.

Осиновский в свою очередь отметил, что слова Кальюлайд были неуместными и поэтому вызвали негативную реакцию со стороны людей.

Русскоязычное население было возмущено и разочаровано речью президента, когда им сказали, мол, вы, группка иноязычных, сейчас мы вам расскажем, как вам стоит жить, - цитирует депутата портал ERR.

Парламентарий считает, что политика разделения населения на "мы" и "они" в корне неправильная. По его словам, президент должен объединять эстонцев и русских, а "не вбивать между ними клин".