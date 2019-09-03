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"Вы говорите, не будет полетов сейчас?": Пользователей позабавил ушедший на дно аэропорт на Багамах

03 сентября 2019, 01:54  •  103 • В мире
В Сети шутят из-за масштабного наводнения на Багамских островах, вызванного ураганом "Дориан". Пользователи Twitter прокомментировали видео, на котором запечатлены чуть ли не волны вокруг аэропорта Фрипорт. "Вы говорите, не будет полетов сейчас?" - пошутил один из комментаторов.
Пользователи Twitter пошутили из-за наводнения, случившегося на Багамах из-за обрушившегося на острова урагана "Дориан". На записи, появившейся в Сети, заснято, что международный аэропорт Фрипорт буквально заливает водой, вокруг здания бушуют настоящие волны.
Впрочем, некоторым пользователям это дало повод для шуток.
"Вы говорите, не будет полетов сейчас?" - сыронизировал блогер под ником Caesar63BC.
"Назовите меня странным, но я не вижу аэропорта", - отметил Freed.
Теперь аэропорт, замечает ImaDepper, больше представляет озеро Фрипорт.
"А где самолеты? Они под водой?" – недоумевает блогер JL42789377.
"Ничего страшного, мой зонтик на днях вывернулся наизнанку", - попытался все перевести в мирное русло OneSatiratician.
This is the scene at Freeport International Airport in the Bahamas

pic.twitter.com/hIBT833lP4
— Breaking911 (@Breaking911) September 2, 2019

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