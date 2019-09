"Вы говорите, не будет полетов сейчас?": Пользователей позабавил ушедший на дно аэропорт на Багамах

Пользователи Twitter пошутили из-за наводнения, случившегося на Багамах из-за обрушившегося на острова урагана "Дориан". На записи, появившейся в Сети, заснято, что международный аэропорт Фрипорт буквально заливает водой, вокруг здания бушуют настоящие волны.

Впрочем, некоторым пользователям это дало повод для шуток.

"Вы говорите, не будет полетов сейчас?" - сыронизировал блогер под ником Caesar63BC.

"Назовите меня странным, но я не вижу аэропорта", - отметил Freed.

Теперь аэропорт, замечает ImaDepper, больше представляет озеро Фрипорт.

"А где самолеты? Они под водой?" – недоумевает блогер JL42789377.

"Ничего страшного, мой зонтик на днях вывернулся наизнанку", - попытался все перевести в мирное русло OneSatiratician.

This is the scene at Freeport International Airport in the Bahamas



pic.twitter.com/hIBT833lP4