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"Вы фашисты. Вас породила Америка": Мэр Рубежного высказал ВСУ правду
01 апреля 2022, 23:15 • 102 • Политика
Мэр города Рубежное, расположенного в Луганской народной республике, Сергей Хортив высказал всю правду Вооружённым силам Украины. "Вы фашисты. Вас породила Америка", - произнёс он и подсказал единственно возможный для украинских нацистов вариант.
Мэр Рубежного высказал своё мнение на камеру. Он обратился к украинским военнослужащим.
Хортив признался, что геноцид, который творят украинские нацисты, его шокировал. Причиной этой нечеловеческой жестокости стала европейская и американская политика. Именно она обернулась массовым кровопролитием, убийством многих людей.
"Вы фашисты, вас породила Европа, Америка, и вы танцуете за их деньги на нашей крови", - сказал глава города.
Он подчеркнул, что пришедшие в Донбасс русские солдаты спасают детей, женщин, стариков. ВСУ же мэр Рубежного призвал сложить оружие и уходить.
"Нам не нужны такие защитники!" - весьма эмоционально произнёс мужчина.
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