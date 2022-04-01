"Вы фашисты. Вас породила Америка": Мэр Рубежного высказал ВСУ правду

Мэр города Рубежное, расположенного в Луганской народной республике, Сергей Хортив высказал всю правду Вооружённым силам Украины. "Вы фашисты. Вас породила Америка", - произнёс он и подсказал единственно возможный для украинских нацистов вариант.

Мэр Рубежного высказал своё мнение на камеру. Он обратился к украинским военнослужащим.

Хортив признался, что геноцид, который творят украинские нацисты, его шокировал. Причиной этой нечеловеческой жестокости стала европейская и американская политика. Именно она обернулась массовым кровопролитием, убийством многих людей.

"Вы фашисты, вас породила Европа, Америка, и вы танцуете за их деньги на нашей крови", - сказал глава города.

Он подчеркнул, что пришедшие в Донбасс русские солдаты спасают детей, женщин, стариков. ВСУ же мэр Рубежного призвал сложить оружие и уходить.

"Нам не нужны такие защитники!" - весьма эмоционально произнёс мужчина.