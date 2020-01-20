"Вы ещё не поняли - это преемник": Появление Медведева на Первом вызвало смятение у людей

Заметку об интервью, которое экс-премьер дал Первому каналу, разместил в своём блоге в LiveJornal "политический активист и бывший заключённый", один из постоянных авторов скандального издания "Новая газета" Ирек Муртазин. В публикации блогер-журналист задался вопросом, почему Медведева пустили на "экраны телевизоров страны".

По его мнению, всё это не просто так случилось, ведь "без чёткого сигнала из Кремля телевизионщикам и в голову бы не пришло" записывать интервью с бывшем главой правительства.

Переживания Муртазина, конечно, поддержали его подписчики-читатели.

"А вы ещё не поняли, Ирек? Это преемник. Прошу любить и жаловать", - с пафосом прокомментировал пользователь chesрit.

"Путин не совсем дурак, чтобы выбирать такого преемника. Медведев будет президентом, но не преемником. Он ещё не выбран, но вероятность велика. Однако замысел, видимо, в том, что полномочия суперпрезидента распределяться между президентом и премьером. Поэтому преемников будет больше одного и никто из них не "преемник Путина как Путина", - пофантазировал уверенно rightview.

"До 2024 года ещё времени немало. А вдруг он сопьётся", - вмешался в спор Муртазин и предложил свою "умную версию".

"Ну сопьётся, и что? Как будто ему что-то делать надо на посту президента", - написал herovoemudilo.

"Кручу-верчу, народ запутать хочу. Напёрсточники в ударе", - неуклюже и без огонька пошутил uldemir1.

"Почему бы премьер-министру, уходя в отставку, не появиться на Первом канале? А если б не появился, то что, вы бы рыдали "зачем Медведев не появился на Первом канале?" - с сарказмом задал вопрос wowa_vova.

"Появился, чтобы прояснить отставку правительства в полном составе. Он ведь не один ушёл. А вместе с командой. И сразу после объявления президентом в выступлении перед ФС новых задач перед правительством. Видимо, правительство Медведева не готово к решению этих задач. И второй момент: президент дал чётко понять своё отношение к двойному гражданству чиновников", - дал вполне разумное объяснение пользователь под ником alfa_2384.