"Вы его знаете": Песков назвал человека, без которого переговоры в Сочи не состоялись бы

Самолёт с российской правительственной делегацией и журналистами из-за непогоды был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах, не долетев до Сочи, где проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

На вопрос журналистов о том, как же без них обойдутся на переговорах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что есть только один человек, без которого переговоры не могли бы состояться.

"И вы его знаете", - казал Песков, очевидно, имея в виду Владимира Путина.

Он добавил, что тот факт, что журналистам не удалось добраться туда к началу переговоров, конечно, не радует, но на рабочий процесс Путина и Лукашенко это никак не повлияет, отметил Песков.