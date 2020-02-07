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"Вы его знаете": Песков назвал человека, без которого переговоры в Сочи не состоялись бы
07 февраля 2020, 23:09 • 126 • Политика
Самолёт с российской правительственной делегацией и журналистами не долетел до Сочи, где проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. На вопрос журналистов о том, как же лидеры двух стран пообщаются без них, Дмитрий Песков назвал единственного человека, без которого переговоры не состоялись бы. "Вы его знаете", - сказал пресс-секретарь президента.
Самолёт с российской правительственной делегацией и журналистами из-за непогоды был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах, не долетев до Сочи, где проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
На вопрос журналистов о том, как же без них обойдутся на переговорах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что есть только один человек, без которого переговоры не могли бы состояться.
Он добавил, что тот факт, что журналистам не удалось добраться туда к началу переговоров, конечно, не радует, но на рабочий процесс Путина и Лукашенко это никак не повлияет, отметил Песков.
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