Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рада отложила рассмотрение «закона о земле»
Оценка российских потерь от санкций
В России появилась своя Нэнси Пелоси. И даже веселее
"Злонамеренные кибероперации": США обвинили Россию и Китай в попытке п...
Главная / Политика

"Вы его знаете": Песков назвал человека, без которого переговоры в Сочи не состоялись бы

07 февраля 2020, 23:09  •  126 • Политика
Самолёт с российской правительственной делегацией и журналистами не долетел до Сочи, где проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. На вопрос журналистов о том, как же лидеры двух стран пообщаются без них, Дмитрий Песков назвал единственного человека, без которого переговоры не состоялись бы. "Вы его знаете", - сказал пресс-секретарь президента.
Самолёт с российской правительственной делегацией и журналистами из-за непогоды был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах, не долетев до Сочи, где проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
На вопрос журналистов о том, как же без них обойдутся на переговорах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что есть только один человек, без которого переговоры не могли бы состояться.
"И вы его знаете", - казал Песков, очевидно, имея в виду Владимира Путина.
Он добавил, что тот факт, что журналистам не удалось добраться туда к началу переговоров, конечно, не радует, но на рабочий процесс Путина и Лукашенко это никак не повлияет, отметил Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 19:54
Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина
07 февраля 2020, 14:39
Полпред президента в ПФО представил врио главы Пермского края Дмитрия Махонина
07 февраля 2020, 13:24
Едва покинув ЕС, в Британии заговорили о снятии санкций с России, но не всех
07 февраля 2020, 16:39
Алексей Гордеев станет заместителем председателя Госдумы
07 февраля 2020, 11:24
Гордеев станет вице-спикером Госдумы
07 февраля 2020, 23:09
Известен во всём мире: Кузбасс не испугался отказа Польши от угля
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2020, 20:24
Были готовы схватиться за оружие: Сирийские курды едва успели разнять военных России и США - СМИ
03 февраля 2020, 21:39
Лукашенко пытался нагнуть Россию, но запустил "майдан"
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
03 февраля 2020, 15:09
"Дурному бурсаку его ляхи не помогут": Сатановский сравнил судьбу Зеленского и Каддафи
01 февраля 2020, 17:39
"Less than zero": Польше пригрозили "финальным разделом" в ответ на претензии к России
01 февраля 2020, 07:54
"Издеваются": Ополченцы "затролили" украинские СМИ, вывесив на своих позициях флаг Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.