"Вы что, совсем?": Беженцы с Украины потрясли Европу хамством. Признания местных

Молдавия, Польша, Болгария, Венгрия не рады видеть беженцев с Украины. Испания, Германия – да что там, большинство стран ЕС, где осели гости, переполнены роликами возмущённых жителей. Мол, "Вы что, совсем оборзели?" Как оказалось, подбадривающим воинственную клику на Украине самим не хочется сталкиваться с беженцами, несущими идеологию киевского режима. Почему? Рассказываем по пунктам.

Везут с собой русофобию

Спецоперация России на Украине сопровождается мощным оттоком из Незалежной мирного населения. Женщины, дети и старики спешат покинуть страну, дабы переждать неспокойные времена за её пределами. Ведь по своим стреляют сами украинские военные, никто не хочет быть "живым щитом". На момент написания этого материала, по данным СМИ, Украину покинули более 1,7 млн человек. Однако в числе мирных людей оказалось большое число тех, кто ещё вчера бахвалился тем, как будет убивать русских и надрывал глотку: "Слава Украине!" Похоже, огромное число таких горлодёров побежало в другие страны, чтобы радеть за родину уже там, в комфорте и безопасности.

И это по понятным причинам создаёт весьма ощутимые неудобства для тех, кто приютил у себя таких временных переселенцев. Тем более что среди последних немало таких, что на новом месте пребывания не собираются обустраиваться в соответствии с местными порядками, но активно и агрессивно пытаются устроить всё по-своему. В частности, насадить по максимуму русофобские настроения – вплоть до того, что беженцы агрессивно реагируют на то, что окружающие говорят по-русски. Ведь они привыкли, что дома так было можно, и невероятно удивляются, что их русофобское поведение за пределами Украины встречает как минимум неприятие, а как максимум – ответную агрессию.

Украинский политик Алексей Журавко в своём телеграм-канале поделился выходками таких сограждан в Болгарии. Там оказались десятки тысяч беженцев из Украины, и местные пытаются оказывать им всевозможную помощь. Но благодарность получают своеобразную…

От националистически настроенных граждан Украины болгары стали немного обалдевать. Украинцы требуют разговаривать с ними на украинском языке, который болгары, естественно, не знают и поэтому пытаются общаться на русском. Также некоторые умники требуют комфортабельных условий проживания, мотивируя это тем, что якобы Украина сейчас спасает всю Европу от "агрессора" (такие себе герои). И совсем болгар стало возмущать то, что националисты начали ломать и обрисовывать краской памятники советским солдатам. Местные болгары уже говорят, что если так дальше будет продолжатся, придётся вышвыривать беженцев за территорию страны,

– написал Журавко, приложив к посту фотографии "художеств" временных переселенцев.

"Цеевропейцы крадут"

Так уж сложилось исторически, что отношения между поляками и украинцами весьма, скажем так, своеобразны. И сейчас, когда в эту соседнюю страну сотнями хлынули жители Украины, многие поляки оказались этим недовольны. Тем более что сами украинцы и здесь пытаются качать права и вести себя по-хамски. Однако "паны" в долгу не остаются.

Недавно соцсети облетела видеозапись, на которой запечатлён прибывший с Украины автобус с беженцами. Примечательно, что вылезают из него совсем немного женщин и детей, – в большинстве автобус оказался набит взрослыми мужиками. В их адрес встречающие польские полицейские (!) наперебой отпускают нецензурные реплики. "Кто страну вашу защищать будет?", – спрашивают поляки гостей. Те же с каменными лицами спешат проскочить мимо.

Политолог Армен Гаспарян в своём телеграм-канале опубликовал фотографию, которая говорит о многом. Сделана она в одном из польских магазинов, где вывесили объявление следующего содержания: "Внимание! Каждый гражданин Украины будет проверяться после кассы".

Не доверяют цеевропейцам, ибо крадут, – гласит пояснение к фото. Польша очень любит украинцев, – иронизирует Гаспарян.

А в одной из польских групп, где обсуждается в том числе помощь прибывающим с Украины, появилось такое сообщение, которое активно разошлось в СМИ:

Уважаемые волонтёры, просим предупредить людей (украинских беженцев – прим. авт.), что они не клиенты турфирмы и в пятизвездочный отель их не привезут. Поляки не обязаны предоставлять какие-то суперусловия и обслуживать приезжих. Много жалоб от польских жителей, что приезжают украинцы, покрутят носом, посмотрев, что кухня общая на две разных комнаты для разных семей, и уходят молча. Просьба к волонтёрам – фильтровать тех, кто нуждается по-настоящему в жильё, и тех, кто хочет комфортные условия. Последние пусть ищут себе жильё сами.

В польских соцсетях, по данным СМИ, также часто появляются сообщения о том, что приезжие с Украины "выражают недовольство по поводу еды и присутствия русских".

Немцы в шоке

Новоприбывшие украинцы буквально шокировали жителей Германии – из этой страны скандальные новости о выходках беженцах появляются в прессе ежедневно. Например, в Гамбурге разгромили целый автобусный парк под предлогом того, что транспортные средства принадлежат русской компании.

Также сообщается, что уроженцы Украины успели устроить в Германии многотысячный митинг, на котором "выкрикивали антирусские кричалки, а после митинга начали активно пить горячительные напитки и устраивать драки с немцами".

Глава одной из организаций российских немцев озвучил данные о том, что проукраинские активисты нападают на торговые точки в Германии, выбирая именно "русские" магазины.

Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!

– взывал он. Уже зазвучали опасения по поводу того, что в Германии может разгореться уличная война между диаспорами, чего добропорядочные бюргеры, естественно, очень не хотят.

Военный корреспондент Олег Блохин в своём телеграм-канале выложил видео инцидента в берлинском метро. Кадры сняты неким украиноязычным человеком, который прямо в вагоне начинает выкрикивать на мове лозунги, вызывая недоумение со стороны коренных жителей, пытающихся призвать нарушителя спокойствия к порядку. В конце концов на шум выходит машинист, который на чистом русском языке велит скандалисту успокоиться. Тот, продолжая снимать, выбегает из вагона и уже с улицы поливает машиниста матом, называя того по-немецки "русской свиньёй" и повторяя, что русские атаковали Украину. Однако машинист ставит агрессора в тупик простым и логичным вопросом – если он так печётся за Украину, почему он сидит в Германии, а не защищает родину? На это украинец ничего не смог ответить, но продолжил бессильно изрыгать угрозы и оскорбления в сторону трудяги-машиниста. Впрочем, тот, недолго думая, просто продолжил работать.

Среди украинских беженцев немало таких, что на новом месте пребывания не собираются обустраиваться в соответствии с местными порядками, но активно и агрессивно пытаются устроить всё по-своему. Фото: IMAGO/Christian Thiel / Globallookpress

Соцсети кипят: "подвиги" украинцев за пределами их родины

Некая Ирина Шевченко в группе "Украинцы в Испании" выпустила пост, призывающий новоприбывших беженцев с Незалежной… занять дома, принадлежащие русским. Это, мол, "особняки москалей", а потому новоявленные гости имеют полное право отнимать такие жилища.

"Будем считать это их вкладом в нашу победу", – злорадствует автор поста, сопровождая всё это призывом сообщать в группе адреса таких домов, дабы их можно было набить беженцами.

Стоит ли говорить, что подобное поведение шокирует коренных жителей и цивилизованных переселенцев. Что в Испании, что в Молдавии:

Добрый день. Я гражданин Молдовы. Обращаюсь к гламурным украинцам, которые приехали к нам на дорогих машинах и пытаются тут указывать, как нам жить и на каком языке говорить. Слышите, вы! Если вам тут что-то не нравится, собрали чемоданы и свалили к себе обратно! Вы что, геройствовать умеете только где-то на стороне? Если вы такие герои, ломитесь защищать свою родину, или что (испугались)? Будете нам тут, в Кишинёве, указывать, как жить и на каком языке говорить?.. Мы тут многонациональная страна, мы всех уважаем и любим. Если мы соберёмся все вместе дружно, поверьте, вам не помогут дорогие машины, деньги и всё остальное. Надаём вам таких (***), что вы сами рады не будете. Езжайте к себе обратно и там геройствуйте (…) Мы рады видеть МИРНЫХ украинцев.

"Сейчас я обращаюсь к украинцам, которые приезжают в Молдавию, Польшу, Германию. Вы можете вести себя, как люди? Вам помогают, собирают гуманитарку русскоязычные люди и немецкоязычные люди. Вы приезжаете сюда и устанавливаете свои правила, чтоб с вами не разговаривали на русском языке. Вы что, вообще оборзели? Обворовываете людей, которые вас принимают в свои квартиры на пару дней пожить. Вы что вообще, страх потеряли?", – возмущаются в мессенджерах и соцсетях те, кто столкнулся с украинскими беженцами, мягко говоря, злоупотребившими гостеприимством желающих им же помочь.

Нападают на местных, пьют водку, воруют, запрещают говорить на местном языке и требуют, чтобы с ними говорили только на "громадянском",

– негодует жительница Венгрии, тоже столкнувшаяся с прибывшими из Украины временными переселенцами. Вообще, за последние дни соцсети оказались переполнены подобными сообщениями.

Скриншот страницы t.me/orda_mordora

В Молдове местный житель решил снять на мобильный телефон припаркованные автомобили с украинскими номерами, очевидно, желая запечатлеть масштабность прибывающих в его страну соседей. Однако одному из таких гостей это явно не понравилось. Украинский беженец на "Лексусе" попытался выбить из рук молдаванина телефон, а потом и вовсе обозвал оппонента кацапом за то, что тот, по его мнению, не произнёс правильно слово "паляница".

Между прочим, название этого вида хлеба звучит, скорее всего, не зря. В СМИ не раз писали о том, что именно это слово украинская тероборона использует для разделения граждан на "своих" и "чужих". Не сумел правильно произнести – и ты записан во враги, даже если родился и вырос на Украине, со всеми вытекающими последствиями. Даже по таким штрихам вырисовываются яркие картины того, каким пышным цветом расцвёл в стране неонацизм.

К слову, Великобритания на днях официально объявила, что не намерена вводить облегчённого режима для беженцев с Украины. В отличие от сотоварищей по ЕС, Лондон, очевидно, заблаговременно полагал, что в потоке других, мирных людей Незалежную покидают и националисты, и решил не создавать им благоприятных условий. Хотя ранее именно из Лондона звучали призывы отдавать украинским беженцам дома российских олигархов. Так что же случилось теперь?