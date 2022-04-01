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"Вы что наделали?": Украинка записала гневное обращение своим соотечественникам
01 апреля 2022, 15:40 • 170 • Политика
Украинские беженцы, которые вынужденно покинули страну, не могут найти работу в Польше из-за собственных соотечественников. О ситуации рассказала женщина, работающая предпринимателем в Харькове.
Женщина рассказала, что беженцы из Львова и Львовской области портят жизнь другим украинцам. Она поделилась личной историей в социальных сетях.
По её словам, её знакомые помогли найти работу в Польше для беженцев с Западной Украины. Однако вместо благодарности поляки услышали, что украинцы работать не собираются. "Мы думали, здесь всё бесплатно и что дадут квартиру и пособие", - сказали беженцы из Львова и Львовской области.
Украинка, прибывшая в Польшу из Харькова, поразилась наглости соотечественников.
- возмущается женщина, сетуя на испорченную репутацию украинского народа из-за подобных персон.
Она рассказала, что готова идти работать уборщицей и "вкалывать 24 на 7", но не может найти работу в Польше, потому что поляки не хотят связываться с украинцами.
Уточним, что из 2,4 млн человек, прибывших в Польшу с Украины, на работу устроились только 21 тысяча украинцев.
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