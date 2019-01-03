"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журналист обратился к коллегам

Ули Геллерманн, журналист из Германии, напомнил, с каких бравурных речей начиналось нападение на СССР в 1941 году и чем все закончилось. "Вы хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией? - задает он вопрос своим коллегам.

После керченского инцидента, спровоцированного Киевом, и введения на Украине военного положения, на Западе стали слышны голоса, поддерживающие требование "поставить Россию на место" любыми способами.

Отвечая разного рода безумцам из СМИ, активно продвигающим эту идею, немецкий журналист Ули Геллерманн спросил: "Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией? Я стар, у меня есть дети и внуки, я не хочу, чтобы они шли на любую войну, особенно с Россией! на войну, в которой невозможно победить!"

При этом Геллерманн напомнил, как звучали победные фанфары войск Гитлера, когда начиналась война с СССР. И что тогда "русские мобилизовали все имеющиеся у них силы, сделали все возможное, чтобы выиграть эту войну".

"Вы что, думаете, они не повторят это еще раз", - задал вопрос журналист. И добавил, что соседу, который ничего не сделал Германии, но которому Германия принесла немало страданий, нужен мир.

Отрывок из выступления Ули Геллерманна опубликовала в своем микроблоге в Twitter Вера Михайлова. Пользователи Сети, комментируя это видео, писали: "Есть разумные люди в Европе, но будут ли они услышаны. Миром правит беснующееся меньшинство"; "Очень трезвый взгляд мудрого пожилого человека на реалии жизни. Услышьте голос разума"; "Мы жертвует собой для сохранения мира на Земле".

Немецкий журналист Ули Геллерманн обратился к коллегам: "Вы что, хотите что бы кто то рискнул на войну с Россией?.. Я стар, у меня есть дети и внуки, я не хочу что бы они шли на любую войну, особенно с Россией! на войну в которой не возможно победить!" / "Голос Германии"/ pic.twitter.com/F639URfh6D — Вера Михайлова (@Mixaylowa2018V) 2 января 2019 г.

Есть разумные люди в Европе, но будут ли они услышаны. Миром правит беснующееся меньшинство. — Veronika Nagornava (@virineay) 2 января 2019 г.

Не так он мыслит, иначе что - пошёл бы? Вопрос в другом - кому эта война нужна, чтобы чужими руками воевать? — Михаил (@engineer_igb) 2 января 2019 г.