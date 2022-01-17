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"Вы чего сюда припёрлись?": Лукашенко ответил Варшаве в споре о военных учениях
17 января 2022, 15:00 • 287 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил доклад о совместных учениях с Россией.
Белорусский лидер заметил, что на территории Польши и Прибалтики находится до десяти тысяч военнослужащих США. Лукашенко задался вопросом: что американцы забыли у белорусских границ?
- возмутился Лукашенко.
Очевидно, что американцы готовятся к чему-то серьёзному или длительному, передаёт БелТА. Поэтому Западу не стоит говорить что-то об учениях России и Белоруссии, так как беспокойство Москвы и Минска обосновано активностью западных войск у своих границ, подытожил президент.
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