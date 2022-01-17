"Вы чего сюда припёрлись?": Лукашенко ответил Варшаве в споре о военных учениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил доклад о совместных учениях с Россией.

Белорусский лидер заметил, что на территории Польши и Прибалтики находится до десяти тысяч военнослужащих США. Лукашенко задался вопросом: что американцы забыли у белорусских границ?

Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там манёвры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда припёрлись?

- возмутился Лукашенко.

Очевидно, что американцы готовятся к чему-то серьёзному или длительному, передаёт БелТА. Поэтому Западу не стоит говорить что-то об учениях России и Белоруссии, так как беспокойство Москвы и Минска обосновано активностью западных войск у своих границ, подытожил президент.