"Вы были побеждены не Россией": В Сети появилось глумливое обращение к турецкой армии

Сочувствующий террористам журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке обратился к турецкой армии. Он поблагодарил турок, которые "пожертвовали своими жизнями на земле" и "которые уничтожили армию режима с неба".

Он назвал их "героями", которые "дали надежду миллионам в Сирии и по всему миру".

По словам журналиста, их "победил" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вы были побеждены не Россией, Ираном или Асадом, а Эрдоганом", - подытожил он.

Фото: Скриншот Twitter/@JulianRoepcke

"У джихади Джулиана продолжается баттхёрт", - отметил в своём Telegram аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Переговоры двух президентов прошли в Москве 5 марта. Глава МИД России Сергей Лавров перечислил главные договорённости по итогам встречи.

Отметим, что центральным моментом было решение о введении режима прекращения огня в Идлибе с 6 марта, совместном патрулировании трассы М-4, уничтожении террористов и создании коридора безопасности вблизи М-4.