|
"Вы были побеждены не Россией": В Сети появилось глумливое обращение к турецкой армии
06 марта 2020, 13:35 • 158 • Политика
В Сети появилось глумливое обращение к турецкой армии. Сочувствующий туркам немецкий журналист заявил, что они были "побеждены не Россией".
Сочувствующий террористам журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке обратился к турецкой армии. Он поблагодарил турок, которые "пожертвовали своими жизнями на земле" и "которые уничтожили армию режима с неба".
Он назвал их "героями", которые "дали надежду миллионам в Сирии и по всему миру".
По словам журналиста, их "победил" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Вы были побеждены не Россией, Ираном или Асадом, а Эрдоганом", - подытожил он.
Фото: Скриншот Twitter/@JulianRoepcke
"У джихади Джулиана продолжается баттхёрт", - отметил в своём Telegram аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Переговоры двух президентов прошли в Москве 5 марта. Глава МИД России Сергей Лавров перечислил главные договорённости по итогам встречи.
Отметим, что центральным моментом было решение о введении режима прекращения огня в Идлибе с 6 марта, совместном патрулировании трассы М-4, уничтожении террористов и создании коридора безопасности вблизи М-4.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
158
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2020, 20:35
|
03 марта 2020, 00:35
|
01 марта 2020, 14:24
|
04 марта 2020, 09:35
|
28 февраля 2020, 13:39
|
01 марта 2020, 01:24
|
01 марта 2020, 11:56