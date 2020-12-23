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"Вы будете смеяться, но…": Киев привлечёт к ответственности 141-летнего Сталина

23 декабря 2020, 14:25  •  71 • Политика
Киев намерен привлечь к ответственности Сталина… 141-летнего всем известного Иосифа Виссарионовича Сталина. "Вы будете смеяться, но…" - предупреждает политолог Владимир Корнилов.
Речь идёт о решении украинских прокуроров устроить судилище над Иосифом Сталиным и Лаврентием Берией, умершими 67 лет назад. "Осудить" их намерены по делу о депортации крымских татар 1944 года, сообщает Корнилов в материале для РИА Новости. При этом прокуратура даже отчиталась о том, что она якобы сообщила об этих подозрениях означенным лицам. Кроме того, "обвиняемым" даже назначили государственных защитников.
Назначенный защитником Сталина адвокат Андрей Доманский совершенно серьёзно отмечает, что впервые будет иметь дело со "141-летним клиентом". Он отметил, что следствие не может исключить того факта, что Сталин и Берия ещё живы.
"Справки о его смерти у нас в материалах дела нет, возможно, для следствия он остаётся жив", - объяснил он.
Рассчитывают ли в Киеве на личное присутствие "обвиняемых" - пока неизвестно.
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