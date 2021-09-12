"Вы будете счастливы": Трамп схитрил, отвечая на вопрос о выборах-2024

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал своё участие в выборах 2024 года. "Я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем", - сказал он, чтобы обойти закон об избирательных кампаниях.

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул своим сторонникам, что уже определился с планами на участие в выборах главы государства в 2024 году. Заявление прозвучало во время встречи политика с полицейскими и пожарными Нью-Йорка по случаю 20-летней годовщины терактов 11 сентября.

Стоит отметить, что Трамп не стал отвечать на вопрос об участии в выборах президента США напрямую. Это связано с особенностями американского законодательства, регулирующего вопросы финансирования избирательных кампаний.

Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем,

- сказал Трамп в ответ на вопрос своих сторонников.

Напомним, что проигрыш Трампа на выборах президента США в 2020 году до сих пор вызывает споры и обсуждения. Однако американские СМИ и контролирующие интернет IT-гиганты запрещают даже поднимать этот вопрос.