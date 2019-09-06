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"Вы будете лечить молодых людей": Онищенко в эфире провел урок чиновникам об алкоголе
06 сентября 2019, 20:54 • 52 • Политика
Минздрав подготовил законопроект о запрете покупки алкоголя до 21 года. "Посчитайте, что вы получите на этих несчастных акцизах и что вы потеряете в том, что вы будете лечить молодых людей от алкоголизма", - прокомментировал инициативу бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Министерство здравоохранения в ближайшее время внесет на рассмотрение правительства предложения об увеличении возраста покупателей, которым разрешается приобретать алкоголь, до 21 года, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Инициативу Минздрава в передаче "Дежурный по редакции" на канале Царьград прокомментировал депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Он напомнил, что Владимир Путин ещё в 2009 году подписал концепцию алкогольной политики. А Минздрав эту концепцию последовательно реализует, пояснил бывший главный санитарный врач России.
Политик отметил, что сейчас в России пьют больше 10-литров алкоголя на человека. И любое ограничение, а тем более, такое обоснованное, с точки зрения и научного подхода, оно будет очень уместно, уверен Онищенко.
Также он раскритиковал Минфин за примитивизм позиции по данному вопросу. Онищенко подчеркнул, что доход от акцизов на алкоголь не соизмерим с затратами на будущее лечение молодых людей от алкоголизма.
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