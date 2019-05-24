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"Вы больше по пению. С чужого голоса": Украинский блогер назвал "кретинами" всех "забывших" о ВОВ

24 мая 2019, 12:24  •  33 • Политика
Украинский блогер Макс Бужанский очень жёстко и иронично раскритиковал всех, кто "забыл" про Великую Отечественную войну или считает, что её не было. У себя в соцсетях он открыто записал их в "кретины", отметив, что они сильны лишь как подпевалы: "Вы больше по пению. С чужого голоса".
Не секрет, что сегодня западные русофобы пытаются всеми силами нивелировать истинный вклад нашей армии в победу над фашистской Германией. Активно в этом направлении "работают" и в Киеве.
В своём подражании западным ценностям украинские власти при поддержке местных неонацистов героизируют карателей, предателей и убийц, терроризирующих украинцев и активно помогающих немецким захватчикам в годы Великой Отечественной войны.
Дошло до того, что многие сегодня и вовсе заявляют, что была, мол, только Вторая мировая война - Великой Отечественной не существовало.
Своё весьма резкое слово в их адрес сказал известный украинский блогер Макс Бужанский. У себя в соцсетях он дал им небольшой экскурс в историю и весьма иронично отметил, что они сильны лишь как подпевалы.
"Вы больше по пению. С чужого голоса", - заметил блогер.

"Не спорить с идиотами"

Сам блогер в эпитетах не стесняется и называет тех, кто "забыл" о ВОВ, "идиотами", "лицами с пониженной интеллектуальной ответственностью", "полудурками" и "кретинами" и советует с ними вообще не связываться, предложив собственную "скромную методичку".
"Тут нет ничего пафосного, и Великая Отечественная война - это просто факт, - подчеркивает Бужанский. - Отрицать который можно, но приобретая определенную окраску. Окрасив, себя, так сказать в те цвета, в которые окрасив".

Исторический ликбез

В своём историческом ликбезе для отрицающих ВОВ блогер не без иронии обращает внимание на одну вещь.
"Вторая мировая война, точно так же, как и Тридцатилетняя, и как Столетняя, в совершенно другом, естественно, масштабе (черточки на линейке), это тоже серия конфликтов. Происходивших в разное время и в разных местах войн, - "разжёвывает" очевидный факт Бужанский. - В том числе и Великой Отечественной войны, которой называют германо-советскую войну 1941-1945 годов".
Резюмируя свою "методичку", блогер весьма язвительно отзывается о тех, кто страдает "забывчивостью" о годах войны с немецкими захватчиками".
Когда вы, как вам кажется, язвительно, пишете "никакой Великой Отечественной войны не было", вы просто вешаете на лоб ярко светящуюся табличку: "Я кретин".
Фото: facebook/Макс Бужанский.

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