"Вы больные, девочки": Захарова оригинально ответила Габунии

Грузинский журналист в июне прошлого года нецензурно высказался в адрес российского президента. Это произошло в эфире канала "Рустави 2". Его слова касались не только Владимира Путина, но и его покойных отца и матери. На днях Габуния заставил вновь говорить о себе, снова оскорбив президента России.

"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки"", - произнесла Мария Захарова, комментируя данную ситуацию.

Её ответ весьма оригинален, так как дипломат процитировала главу МИД России Сергея Лаврова. Именно этой фразой он осадил грузинских журналисток, которые тоже вели себя неуместно, напоминает "РИА Новости".

В Грузии высказывания Георгия Габунии считают мерзкими. СМИ этой страны сообщают о том, что его поведение - намеренная провокация. Грузинские власти, в том числе президент и премьер-министр, выступили с осуждением, а рядовые граждане - с протестом, требуя уволить журналиста-сквернослова.