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"Вы — дикое государство и непонятно, чего ожидать!": Скабеева объяснила украинцу, почему Россия не пошлет наблюдателей

09 февраля 2019, 17:54  •  217 • Политика
Ольга Скабеева объяснила украинскому общественному деятелю Гордею Белову, почему Россия отказалась посылать своих наблюдателей на президентские выборы. "Потому что вы — дикое государство и непонятно, чего ожидать!" - отметила телеведущая.
Украинский общественный деятель Гордей Белов в эфире телепрограммы Ольги Скабеевой "60 минут" пояснил, что избирательные участки в России Киев перенес в Грузию, Финляндию и Казахстан якобы из соображений безопасности, заботясь о своих гражданах.
Гости студии были возмущены подобной формулировкой, отметив, что мало кто из граждан Украины, проживающих на территории России, сможет поехать в другие страны для того, что бы отдать свой голос на президентских выборах. Это, по мнению гостей студии, грубо нарушает права украинцев, передает информагентство Nation News.
Ведущая программы Ольга Скабеева поинтересовалась у украинского общественника, почему их власть пытается решить за население, где им безопасно, а где нет. "Почему вы запрещаете голосовать украинцам, живущим в России, ведь они уже приняли для себя решение, что в России им безопасно?" — спросила телеведущая.
Белов пытался возразить Скабеевой, объясняя, что Украина намерена пожертвовать удобством людей ради их безопасности, и задав контрвопрос, почему Россия все-таки отказалась слать своих наблюдателей, на что ведущая резко ответила: "Потому что вы — дикое государство и непонятно, чего ожидать!"

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