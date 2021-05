"Вы - массовый убийца": Байден получил "ответочку" от своих

Такое заявление сделала известная американская актриса Роуз Макгоуэн - звезда некогда популярного сериала "Зачарованные". Она заявила, что американские политики и корпорации подменили демократию на олигархию.

Наибольшей критике она подвергла президентов США Барака Обаму и Джо Байдена за их деструктивную политику на Ближнем Востоке. Макгоуэн обратила внимание, что в период правления этих политиков США совершили больше бомбардировок с использованием беспилотников, чем любая другая страна. При этом Байден пошёл на обстрел Сирии уже на третей неделе своего президентства.

Телезвезда назвала американский истеблишмент - закрытой сектой, которая обогащается за счёт разжигания войн и продажи оружия, а обязательства перед простыми американцами она выполняет так, словно "бросает свиньям объедки".

