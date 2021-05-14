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"Вы - массовый убийца": Байден получил "ответочку" от своих

14 мая 2021, 18:15  •  221 • Политика
Президент США Джо Байден получил "ответочку" на свой выпад в адрес президента России Владимира Путина. Причём прилетела она от своих же граждан: "Вы - массовый убийца".
Такое заявление сделала известная американская актриса Роуз Макгоуэн - звезда некогда популярного сериала "Зачарованные". Она заявила, что американские политики и корпорации подменили демократию на олигархию.
Наибольшей критике она подвергла президентов США Барака Обаму и Джо Байдена за их деструктивную политику на Ближнем Востоке. Макгоуэн обратила внимание, что в период правления этих политиков США совершили больше бомбардировок с использованием беспилотников, чем любая другая страна. При этом Байден пошёл на обстрел Сирии уже на третей неделе своего президентства.
Не делайте вид, будто вы не наёмный убийца, будто вы не массовый убийца, орудующий в мировых масштабах. Вы причиняете вред, Джо Байден... Что это вообще?! Как будто Америка наняла киллера, - возмущается актриса.
Телезвезда назвала американский истеблишмент - закрытой сектой, которая обогащается за счёт разжигания войн и продажи оружия, а обязательства перед простыми американцами она выполняет так, словно "бросает свиньям объедки".
Joe Biden and the Dems are politically gaslighting us - Rose McGowan https://t.co/7Bqp2QXN2C via @YouTube
— Hannes van Mullem (@Hannes7707) May 13, 2021
Примечательно, что ещё совсем недавно Байден оказался в центре международного скандала, когда, выступая в эфире американского телевидения, назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Причём это произошло вскоре после того, как Путину удалось примирить Армению и Азербайджан.
Напомним, что Обама получил Нобелевскую премию мира, едва стал президентом США. Однако вскоре после этого он начал незаконную военную операцию в Сирии (у США нет для этого ни разрешения Дамаска, ни мандата Совбеза ООН на проведение военной операции в суверенной стране). Ещё один представитель Демократической партии Джо Байден, который был вице-президентом во времена Обамы, фактически продолжил политику своего предшественника.

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