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"Вы - массовый убийца": Байден получил "ответочку" от своих
14 мая 2021, 18:15 • 221 • Политика
Президент США Джо Байден получил "ответочку" на свой выпад в адрес президента России Владимира Путина. Причём прилетела она от своих же граждан: "Вы - массовый убийца".
Такое заявление сделала известная американская актриса Роуз Макгоуэн - звезда некогда популярного сериала "Зачарованные". Она заявила, что американские политики и корпорации подменили демократию на олигархию.
Наибольшей критике она подвергла президентов США Барака Обаму и Джо Байдена за их деструктивную политику на Ближнем Востоке. Макгоуэн обратила внимание, что в период правления этих политиков США совершили больше бомбардировок с использованием беспилотников, чем любая другая страна. При этом Байден пошёл на обстрел Сирии уже на третей неделе своего президентства.
Телезвезда назвала американский истеблишмент - закрытой сектой, которая обогащается за счёт разжигания войн и продажи оружия, а обязательства перед простыми американцами она выполняет так, словно "бросает свиньям объедки".
Примечательно, что ещё совсем недавно Байден оказался в центре международного скандала, когда, выступая в эфире американского телевидения, назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Причём это произошло вскоре после того, как Путину удалось примирить Армению и Азербайджан.
Напомним, что Обама получил Нобелевскую премию мира, едва стал президентом США. Однако вскоре после этого он начал незаконную военную операцию в Сирии (у США нет для этого ни разрешения Дамаска, ни мандата Совбеза ООН на проведение военной операции в суверенной стране). Ещё один представитель Демократической партии Джо Байден, который был вице-президентом во времена Обамы, фактически продолжил политику своего предшественника.
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