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"Ввёл бесплатный проезд и надбавки к пенсии": Лужков единственный позаботился о стариках. Но и его теперь нет - москвичи
12 декабря 2019, 19:24 • 63 • Политика
В Москве проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Читатели Царьграда рассказывают, чем запомнился москвичам экс-градоначальник. Один из них обратил внимание на то, что "Лужков - единственный человек, кто позаботился о стариках", поскольку "ввёл бесплатный проезд и надбавки к пенсии". Однако и его теперь нет, сетуют москвичи.
Сегодня в Москве хоронят её бывшего мэра Юрия Лужкова. 10 декабря он умер в Германии на 84-м году жизни. Накануне должен был перенести операцию на сердце. Умер, как следует из сообщения источников, когда рядом находились врачи.
Хоронить экс-градоначальника столицы России решено было в Москве, на Новодевичьем кладбище. Церемония проходит в Храме Христа Спасителя.
Тем временем читатели Царьграда вспоминают о том, каким был Лужков и что он сделал для народа. Москвичи указывают на то, что он - "единственный человек, который позаботился о стариках".
"Ввёл бесплатный проезд и надбавки к пенсии", - пишет в комментарии к онлайн-трансляции Царьграда с церемонии прощания Jj Pp.
Теперь и его нет, сетуют москвичи, прощаясь с Лужковым.
К слову, о том, что, как Лужков, "таких больше не делают", ранее у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" отметил и политолог Евгений Сатановский.
Рассуждая о политике, эксперт отметил, что Лужков был "друг своих друзей и враг своих врагов".
"Яркий, язвительный, создавший миф о человеке в кепке, практичный и прагматичный, простой, как шпала, и сложный, как только может быть сложным русский мужик себе на уме, - отметил Сатановский. - Пчеловод и строитель дорог и храмов".
Политолог добавил также, что Лужкова любили жители столицы, да и сам он "любил Москву такой, как она была, со всеми её достоинствами и недостатками, и даже в самые тяжёлые годы не пытался обдирать её как липку, что после него стало обычным делом".
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