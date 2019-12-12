Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы готовы отдать землю африканцам (Руслан Осташко)
Блок ACUM на пороге годовщины и распада
"Решение WADA нелегально": Немецкий юрист указал на прокол антидопинго...
"Потому что вчера Зеленский сорвался": Американской журналистке объясн...
Главная / Политика

"Ввёл бесплатный проезд и надбавки к пенсии": Лужков единственный позаботился о стариках. Но и его теперь нет - москвичи

12 декабря 2019, 19:24  •  63 • Политика
В Москве проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Читатели Царьграда рассказывают, чем запомнился москвичам экс-градоначальник. Один из них обратил внимание на то, что "Лужков - единственный человек, кто позаботился о стариках", поскольку "ввёл бесплатный проезд и надбавки к пенсии". Однако и его теперь нет, сетуют москвичи.
Сегодня в Москве хоронят её бывшего мэра Юрия Лужкова. 10 декабря он умер в Германии на 84-м году жизни. Накануне должен был перенести операцию на сердце. Умер, как следует из сообщения источников, когда рядом находились врачи.
Хоронить экс-градоначальника столицы России решено было в Москве, на Новодевичьем кладбище. Церемония проходит в Храме Христа Спасителя.
Тем временем читатели Царьграда вспоминают о том, каким был Лужков и что он сделал для народа. Москвичи указывают на то, что он - "единственный человек, который позаботился о стариках".
"Ввёл бесплатный проезд и надбавки к пенсии", - пишет в комментарии к онлайн-трансляции Царьграда с церемонии прощания Jj Pp.
Теперь и его нет, сетуют москвичи, прощаясь с Лужковым.
К слову, о том, что, как Лужков, "таких больше не делают", ранее у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" отметил и политолог Евгений Сатановский.
Рассуждая о политике, эксперт отметил, что Лужков был "друг своих друзей и враг своих врагов".
"Яркий, язвительный, создавший миф о человеке в кепке, практичный и прагматичный, простой, как шпала, и сложный, как только может быть сложным русский мужик себе на уме, - отметил Сатановский. - Пчеловод и строитель дорог и храмов".
Политолог добавил также, что Лужкова любили жители столицы, да и сам он "любил Москву такой, как она была, со всеми её достоинствами и недостатками, и даже в самые тяжёлые годы не пытался обдирать её как липку, что после него стало обычным делом".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
12 декабря 2019, 19:24
Зеленский "нарушает законы Украины": Захарова одним сравнением напугала Соловьёва в прямом эфире
12 декабря 2019, 03:09
«Наш ответ на ложь — это правда»
11 декабря 2019, 21:54
Успеть за десять часов. Лавров завершил визит в Вашингтон
12 декабря 2019, 14:09
Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо планах изменения Конституции РФ
11 декабря 2019, 20:39
В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже
12 декабря 2019, 03:09
Будь человеком: СФ поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журналист
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
08 декабря 2019, 14:24
Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
08 декабря 2019, 17:54
"Где же вас понабирали, таких примитивных?": Новый транш Украине от МВФ вызвал жаркие споры в Сети
10 декабря 2019, 12:09
"У Путина машина как танк": Украинский депутат обиделся на французов, лебезящих перед русскими - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.