Сегодня в Москве хоронят её бывшего мэра Юрия Лужкова. 10 декабря он умер в Германии на 84-м году жизни. Накануне должен был перенести операцию на сердце. Умер, как следует из сообщения источников, когда рядом находились врачи.

Хоронить экс-градоначальника столицы России решено было в Москве, на Новодевичьем кладбище. Церемония проходит в Храме Христа Спасителя.

Тем временем читатели Царьграда вспоминают о том, каким был Лужков и что он сделал для народа. Москвичи указывают на то, что он - "единственный человек, который позаботился о стариках".

"Ввёл бесплатный проезд и надбавки к пенсии", - пишет в комментарии к онлайн-трансляции Царьграда с церемонии прощания Jj Pp.

Теперь и его нет, сетуют москвичи, прощаясь с Лужковым.

К слову, о том, что, как Лужков, "таких больше не делают", ранее у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" отметил и политолог Евгений Сатановский.

Рассуждая о политике, эксперт отметил, что Лужков был "друг своих друзей и враг своих врагов".

"Яркий, язвительный, создавший миф о человеке в кепке, практичный и прагматичный, простой, как шпала, и сложный, как только может быть сложным русский мужик себе на уме, - отметил Сатановский. - Пчеловод и строитель дорог и храмов".

Политолог добавил также, что Лужкова любили жители столицы, да и сам он "любил Москву такой, как она была, со всеми её достоинствами и недостатками, и даже в самые тяжёлые годы не пытался обдирать её как липку, что после него стало обычным делом".